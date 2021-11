Ansa

Se il Friuli Venezia Giulia aspetta di passare in zona gialla, da lunedì, la Provincia autonoma di Bolzano resta zona bianca, differentemente da quanto era stato annunciato ieri.

A determinare questa valutazione per la Provincia autonoma di Bolzano è stata la situazione negli ospedali in Alto Adige con il 16% di posti letto nei normali reparti e l'8% di letti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

L'Rt medio nazionale rimane piuttosto stabile e al di sotto della soglia epidemica: "Nel periodo tra il 3 e il 16 novembre , l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (intervallo 1,15 - 1,30), stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica", la settimana scorsa infatti l'indice era stato 1,21, come evidenzia il report dell'Istituto superiore di sanità.

A rimanere in netta crescita è, invece, l'incidenza. che sale da 98 casi a 125 su 100mila abitanti. È in leggero aumento e sopra la soglia epidemica invece l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, si passa a un 1,15 Rt, mentre nella settimana precedente l'Rt era arrivato a 1,09.



Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annuncia che la Lombardia continua a mantenersi in zona bianca anche questa settimana. Anche in questa regione i contagi hanno continuato a crescere "leggermente", ha detto Fontana, anche se l'incremento è "leggermente rallentato, c'è stata una crescita inferiore rispetto alle settimane passate", ha detto Fontana.

Per quanto riguarda alcuni dati come l'incidenza settimanale "siamo sempre sotto la media nazionale - 119,7 su 100mila abitanti - il ché ci lascia un minimo di ottimismo, soprattutto ci dà la conferma che le scelte che abbiamo fatto con queste vaccinazioni di massa siano quelle giuste".