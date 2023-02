Ansa

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno) sull'autostrada A14, in direzione Bologna: l'impatto all'altezza del km 300, in corrispondenza di un cantiere di lavoro, secondo quanto riportato da Anas, "correttamente installato e segnalato", poco prima delle 11.

Tra le vittime identificate ci sono Andrea Silvestrone, 49enne, atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due dei suoi tre figli, una ragazzina di 13 anni e un bambino di 8 anni. Il terzo figlio di 12 anni, anche lui in auto al momento dell'incidente, è stato trasportato con l'elisoccorso in condizioni gravi in ospedale Torrette di Ancona. Illeso il conducente del tir.

Silvestrone, costretto sulla sedia a rotelle a causa della sclerosi multipla, era diventato un campione di tennis, ma anche un testimonial dell’inclusività. L'atleta viveva a Montesilvano (Pescara), dove era molto conosciuto e stimato.

Stando alle prime ricostruzioni ci sarebbe stato un impatto frontale fra l’auto in cui viaggiavano l’uomo e i tre bambini e un camion all’interno della galleria a doppio senso di marcia per lavori a Grottammare in direzione Nord dove già, il 15 gennaio, è morto Simone Cotichini di Ascoli.

Sulla vicenda è intervenuto con un post su facebook il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli che proprio in merito ai lavori in corso sul tratto di strada in cui si è verificato l’incidente scrive: “A fronte dell’ennesimo tragico indicente mortale sull’A14 nei tratti marchigiano e abruzzese, mi sono sentito con il Presidente Marco Marsilio con il quale abbiamo convenuto di richiedere un ulteriore incontro urgente con ASPI, Autostrade per l’Italia, al fine di provvedere a garantire la massima sicurezza possibile anche rimodulando i cantieri. Questa situazione è diventata per noi insostenibile e inaccettabile, sotto tutti i punti di vista possibili, prima di tutto la perdita di vite umane per le quali esprimo profondo dolore e cordoglio.”