Al tramonto in mascherina sotto Castel Sant'Angelo (Roma) - Pino Ciociola

La Lombardia non riesce ancora ad andare come dovrebbe o, meglio, sembra a tratti continuare per conto suo. La Regione rimane seduta su una brutta altalena, i numeri vanno giù, ma molto lentamente, molto meno che nel resto del Paese e saltellando fortemente: i nuovi contagi sono oltre due volte e mezzo quelli di ieri (quasi il sessanta per cento del totale italiano di oggi) e i decessi più del doppio. Su scala nazionale invece le tendenze restano le solite ultime: i ricoverati nei reparti ospedalieri Covid vanno sotto i 10mila (l’ultima volta era stata il 16 marzo con 9.663), gli stessi nuovi contagi non salgono troppo e comunque restano largamente sotto mille, continuano a diminuire i positivi e le pressioni sulle terapie intensive. Mentre i morti, purtroppo, aumentano rispetto a ieri, pur rimanendo molto al di sotto dei duecento. Ecco l’aggiornamento quotidiano dal Dipartimento della Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 813 (mercoledì 888, giovedì 992, venerdì 789, sabato 875, domenica 675 e ieri 451), ma 462 (58,82% del dato nazionale) di questi si registrano in Lombardia (giovedì 522, venerdì 299, sabato 399, domenica 326 e ieri 175) . I tamponi effettuati sono 63.158 (mercoledì 61.983, giovedì 71.876, venerdì 68.176, sabato 69.179 e ieri 36.406), con un rapporto di positività che risale appena all’1,3%.

Morti. Sono 162 (giovedì 262, venerdì 242, sabato 153, domenica 145 e ieri 99), dei quali 54 (giovedì 111, venerdì 115, sabato 39, domenica 69 e ieri 24) in Lombardia. Il totale arriva a 32.169 dall’inizio della pandemia.

Totale dei casi. Sono 226.699 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia.

Attuali positivi. Sempre in discesa, sono 65.129 (lunedì 82.488, martedì 81.266, mercoledì 78.457, giovedì 76.440, venerdì 72.070, sabato 70.187, domenica 68.351 e ieri 66.533), 1.424 in meno rispetto a ieri (giovedì meno 2.017, venerdì meno 4.370, sabato meno 1.883, domenica meno 1.836 e ieri meno 1.798).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 716 (mercoledì 893, giovedì 855, venerdì 808, sabato 775, domenica 762 e ieri 749).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 9.991 persone (domenica 10.400 e ieri 10.311), 216 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 54.422 persone (67.449, mercoledì 65.932, giovedì 64.132, sabato 60.470, domenica 57.278 e ieri 55.597), cioè l’84% degli attuali positivi (come ieri).

Guariti e dimessi. Sono 2.075 (domenica 2.605 e ieri 2.150), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 129.401.

Le Regioni, infine. I casi attualmente positivi sono 27.291 in Lombardia, 9.635 in Piemonte, 5.330 in Emilia-Romagna, 3.786 nel Lazio, 3.754 in Veneto, 2.323 in Toscana, 2.264 in Liguria, 2.128 nelle Marche (questa Regione ha scalato 8 casi “erroneamente conteggiati il 17 e 18 maggio”), 1.941 in Puglia, 1.524 in Sicilia, 1.518 in Campania, 1.389 in Abruzzo, 600 in Friuli Venezia Giulia, 382 in Calabria, 341 in Sardegna, 308 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Molise, 204 nella Provincia autonoma di Trento, 84 in Basilicata, 66 in Umbria e 49 in Valle d’Aosta.