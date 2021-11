Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI













La massiccia campagna vaccinale lombarda e l’adesione convinta dei cittadini – a oggi gli immunizzati con due dosi sono prossimi al 90% – ha 'salvato' migliaia di vite umane. Nel 2020, infatti, si può stimare che vi siano stati circa 35.000 morti in più del previsto tra le persone oltre i 14 anni di età. Nel 2021, invece, l’eccesso di mortalità, da un punto di vista statistico, risulta molto ridotto e prossimo allo zero per alcune fasce di età. Il dato emerge da una ricerca in via di pubblicazione che ha stimato la mortalità in eccesso in Lombardia tra il 2020 e il 2021.



Dall’inizio della pandemia in regione si sono avuti circa 900mila contagi e 34mila morti di Covid-19 su 10 milioni di abitanti. I morti 'in eccesso', cioè i decessi indotti dalla pandemia soprattutto per le conseguenze della maggiore pressione sul sistema sanitario, sono più difficili da calcolare. La ricerca ha provato a farlo elaborando un modello statistico in grado di tenere conto delle tendenze dell’anno, della stagionalità dei decessi e di altri fattori, compresi i diversi tassi di mortalità riferiti a cinque diverse classi di età. Il primo dato che emerge riguarda i minori di 14 anni: per loro non c’è stato alcun eccesso di mortalità né nel 2020 né tantomeno nei primi 8 mesi del 2021, a riprova del fatto che i piccoli hanno rischi bassi di complicazioni da Covid (anzi, i morti sono stati meno, probabilmente a causa della riduzione degli spostamenti o per il minore rischio di infezioni dovuto alle varie precauzioni). Lo scorso anno, invece, l’eccesso di mortalità era stato in media del 28% per le persone tra i 65 e gli 84 anni, del 25% per gli over-85, del 18% dai 14 ai 64 anni. La conferma, insomma, che il Covid è molto più pericoloso per chi ha oltre 64 anni.



L’incidenza della pandemia in Lombardia



90%

È la percentuale degli immunizzati in Lombardia con due dosi. Il successo della campagna vaccinale



28%

È l’eccesso di mortalità a causa del Covid nel 2020 nella nostra regione per le persone tra i 65 e gli 84 anni



900mila

I contagi che si sono registrati in Lombardia dall’inizio della pandemia fra i 10 milioni di abitanti





L’analisi dei dati delle prime 34 settimane del 2021 indica non solo che non c’è stata alcuna mortalità in eccesso tra i bambini – che, tra l’altro, non avendo ricevuto il vaccino dimostrano di essere una categoria a bassissimo rischio – ma anche sotto i 64 anni e tra chi ha più di 85 anni, cioè i primi a ricevere le dosi. I nonni, si potrebbe quasi dire, grazie al vaccino hanno potuto beneficiare delle difese di cui godono i nipoti più giovani. Un eccesso di mortalità, purtroppo, si è invece avuto, seppur limitato rispetto al 2020, nelle fasce di età 75-84 anni (+7,8%) e 6574 anni (+14,2). Come mai? Probabilmente, come spiegano i ricercatori, il dato è dovuto al fatto che sono stati vaccinati più tardi e, inoltre, qui si trovano molte persone contrarie al vaccino.



La ricerca, che come detto riguarda solo la mortalità in eccesso, è di Antonello Maruotti (Lumsa), Giovanna Jona-Lasinio (Sapienza), Fabio Divino (Università del Molise), Gianfranco Lovison (Palermo), Massimo Ciccozzi (Campus Biomedico) e Alessio Farcomeni ( Tor Vergata).



La conclusione cui giungono i ricercatori esalta il valore della campagna vaccinale: la riprova sta anche nel fatto che i morti in più del previsto sono stati pochissimi nel 2021, anno caratterizzato da restrizioni minime rispetto al 2020, quando invece l’unica vera arma a disposizione contro il Covid erano i rigidissimi lockdown.



Sempre in tema di immunizzazioni, ieri la vice presidente della Regione Lombardia, e assessore alla Sanità, Letizia Moratti, ha fatto sapere che entro la terza settimana di novembre tutti gli ospiti delle Rsa riceveranno la terza dose.