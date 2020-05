Di ritorno dalla spesa rigorosamente con la mascherina - Pino Ciociola

Il Paese sembra reggere, il coronavirus non se la passa più troppo bene. E la Lombardia respira. Decimo giorno di “Fase 2” e l'aumento dei nuovi contagi non sale, né s’impenna, anzi finora tiene. Sempre, tuttavia, senza dimenticare che se è vero che i primi sintomi appaiono mediamente fra quattro e sette giorni dopo l’eventuale contagio, lo è anche che l’incubazione dura fino quattordici (in qualche caso quindici o sedici). Gli attuali positivi sono meno di 80mila (l’ultima volta era stata il 31 marzo, 77.635). I guariti vanno sopra 110mila. I ricoveri nelle terapie intensive scendono sotto i novecento. Purtroppo invece i morti salgono sopra i 31mila. Mentre quattordici Regioni sono entro i venti nuovi casi rispetto a ieri. Ecco le cifre di oggi del Dipartimento di Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 888 (giovedì 1.401, venerdì 1.327, sabato 1.083, domenica 802, lunedì 744 e ieri 983), di questi, 394 (ieri 614), si registrano in Lombardia. I tamponi effettuati sono 61.973 (ieri 40.070 e ieri 67.003), con un rapporto di positività che scende nuovamente a 1,6% (ieri 2,4).

Totale dei casi. Sono 222.104 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia.

Morti. Sono 195 (giovedì 274, venerdì 243, sabato 194, domenica 165, lunedì 179 e ieri 172), dei quali 69 in Lombardia. Il totale arriva a 31.106 dall’inizio della pandemia.

Attuali positivi. Sempre meno, 78.457 (giovedì 89.624, venerdì 87.961, sabato 84.482, domenica 83.324, lunedì 82.488 e ieri 81.266), 2.809 in meno rispetto a ieri (lunedì meno 1.518 e ieri meno 1.222).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 893 (giovedì 1.311, venerdì 1.168, sabato 1.034, domenica 1.027, lunedì 999 e ieri 952).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 12.172 persone (giovedì 15.174, venerdì 14.636, sabato 13.834, domenica 13.618, lunedì 13.539 e ieri 12.865), 693 in meno rispetto a ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 65.392 persone (sabato 72.157, domenica 68.679, lunedì 67.950 e ieri 67.449), cioè l’83% degli attuali positivi (come ieri).

Guariti e dimessi. Sono 3.502 (giovedì 3.031, venerdì 2.747, sabato 4.008, domenica 2.155, lunedì 1.401 e ieri 2.452), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 112.541.

Le Regioni. I casi attualmente positivi sono 30.032 in Lombardia, 12.491 in Piemonte, 6.502 in Emilia-Romagna, 5.020 in Veneto, 4.235 nel Lazio, 3.563 in Toscana, 3.013 nelle Marche, 2.718 in Liguria, 2.322 in Puglia, 1.889 in Sicilia, 1.815 in Campania, 1.489 in Abruzzo, 779 in Friuli Venezia Giulia, 573 nella Provincia autonoma di Trento, 551 in Calabria, 491 in Sardegna, 413 nella Provincia autonoma di Bolzano, 231 in Molise, 131 in Basilicata, 106 in Umbria e 93 in Valle d’Aosta.