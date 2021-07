Un momento della cerimonia al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Dopo le fatiche dei mesi terribili della pandemia da Covid, il mondo della ristorazione ha voluto premiare una selezione di giovani "under 30" tra gli operatori socio-sanitari del Lazio per ringraziarli dell'impegno. E' nata così a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, la prima edizione di "Grazie, di Gusto!", nell'ambito delle finali Emergente Chef, format ideato e organizzato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali. «Più che un'idea quasi un'esigenza - ha spiegato Cremona - nata dal desiderio di offrire un riconoscimento a chi, in questi lunghi mesi, ha lavorato per tutti noi con impegno, passione e una dedizione spesso commovente. Mi riferisco al personale socio-sanitario della nostra regione - ha proseguito - che ha veramente offerto una straordinaria prova di efficienza. E anche alle istituzioni che hanno consentito che il Lazio riuscisse a gestire l'emergenza pandemica in modo davvero egregio. A tutti loro il mondo della ristorazione laziale ha voluto offrire un segnale di gratitudine».

All'evento hanno partecipato ragazzi del mondo della ristorazione, guidati da molte delle grandi firme della cucina di Roma e Lazio e una selezione di giovani provenienti da alcune delle associazioni - spiegano gli organizzatori - che si sono maggiormente distinte: Croce Rossa Italiana di Roma e provincia; Associazione nazionale donatori volontari della Polizia di Stato; Associazione Penelope Lazio OdV; Associazione nazionale Carabinieri in congedo - sezione di Genazzano (RM); Associazione City Angels di Roma - Hub La Nuvola. Dopo la consegna di un attestato, l'evento è stato impreziosito da un piatto studiato e creato appositamente: Chitarra di Gragnano cacio e pere, mirtilli e polvere di aghi di pino.

"Grazie, di Gusto!" proseguirà nei prossimi anni, sempre con l'intento di vedere il mondo della ristorazione premiare esponenti di altri ambiti che abbiano recitato un ruolo socialmente importante nel corso dell'anno.