Ansa

Una petizione pubblica con oltre 30mila firme, una interrogazione parlamentare e infine la dichiarazione di guerra di una mini-stra: si fa più vacillante la poltrona di Giulio Ferrara, il capo del Consorzio trasporti aziende della Basilicata (Cotrab) appena riconfermato nel ruolo di presidente nonostante una condanna definitiva per violenza sessuale su una dipendente. La vicenda, nata in un contesto locale, è diventata un caso nazionale. Laura Boldrini ha depositato infatti una interrogazione in cui chiede al governo «quali azioni intenda intraprendere per far sì che il presidente di Cotrab sia rimosso subito dall’incarico », spiega la deputata dem.

La risposta, seppure con un post su Facebook, è arrivata da Paola De Micheli, ministra dei Trasporti, che ha assicurato di «aver messo in atto tutto quanto nelle mie possibilità» per lo stesso obiettivo. I fatti. Giulio Leonardo Ferrara è a capo del consorzio che riunisce le società di trasporti della Basilicata. Un ente privato, ma che in quanto concessionario della mobilità locale riveste un ruolo pubblico, tanto che lo stesso Ferrara in queste settimane siede al tavolo della Regione per la ripartenza post-Covid. Ebbene, Ferrara è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per violenza sessuale, compiuta nel 2009 ai danni di una dipendente, che peraltro lavora ancora nello stesso ente, «abusando di relazioni di uffici e di autorità».

La sentenza (definitiva) della Cassazione è stata depositata il 19 febbraio 2020, ma questo non ha impedito che lo scorso 20 agosto l’assemblea elettiva del Cotrab lo riconfermasse alla presidenza. Da qui la protesta del movimento 'Dalla stessa parte' con la petizione su Change. org, a cui si sono aggiunte diverse sigle come 'Differenza Donna' e 'Se non ora quando'. Anche il locale Coordinamento donne Cgil, Cisl e Uil appoggia la richiesta di dimissioni. Ferrara in questi giorni tempestosi non ha voluto commentare, ma la sua avvocata, Angela Pignatari, ha parlato di «accanimento » e ha precisato che la condanna non prevedeva pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici. Più che di una questione di diritto, però, si tratta di opportunità. «Quanto vale la dignità di una donna?», si chiede un’altra avvocata lucana, Cristiana Coviello, che si occupa di violenza sulle donne e che per prima ha sollevato il velo sulla vicenda.

La Regione dal canto suo, per ora tace. Con l’eccezione dell’unica donna in Giunta, la leghista Donatella Merra, assessora alla Mobilità, che dopo cinque giorni di silenzio ha scritto una nota dai contenuti enigmatici (o imbarazzati?). Parla di «caccia alle streghe», sottolinea che il delicato ruolo istituzionale che riveste non le consente di avallare posizioni «sebbene assolutamente vicine alla sua più profonda sensibilità ». E poi se ne lava le mani: «Lascio la questione etica e morale alla competenza di chi è deputato a valutarla ». Ma assessora Merra a parte, il cerchio sembra stringersi intorno alla poltrona di Ferrara.