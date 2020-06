Fotogramma

Sono ormai uscite le prime indicazioni dei Comitati tecnici costituiti presso la presidenza del Consiglio e presso i ministeri su come sarà la vita dei bambini sia quest’estate sia nella prossima – si spera – riapertura delle scuole a settembre.

In tutti i documenti risalta l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine dai 3 anni, in alcuni casi dai 6. In realtà, i dati epidemiologici riferiscono che i bambini non si contagiano, oppure si contagiano in maniera completamente diversa dagli adulti. Non solo, sulla possibilità che gli stessi rappresentino i cosiddetti 'portatori sani', pronti a colpire involontariamente frotte di nonni, adulti e i loro educatori ed educatrici, come se fossero dei veri e propri untori, non esiste uno straccio di evidenza né scientifica né empirica. Una cappa di pregiudizi antichi come l’epoca di Erode si abbatte sull’infanzia mettendo a rischio la crescita dei bambini in un momento cruciale della loro vita. E non finisce qui: sembra esserci una reale confusione in quanto queste indicazioni sono talmente oscure che, appunto, in alcuni documenti la mascherina ai bambini andrebbe messa dai 3 anni, in altri andrebbe messa dai 6 anni. La qual cosa mostra la totale equivocità di questa indicazione: se i bambini di 3 anni non la devono mettere, tanto più non devono metterla quelli di 6 in quanto il livello di promiscuità e di vicinanza è molto più forte dai 3 anni che dai 6.

Si naviga a vista, e i genitori si chiedono quando sarà data un’indicazione chiara. Nel frattempo, i dati sanitari sul Covid-19 sono ben diversi da quando questi documenti sono stati redatti. Rischiano di parlare di una realtà che è parte di un capitolo che – grazie ai duri sacrifici fatti – è ormai passato o, comunque, è in fase di esaurimento. Pertanto mi permetto di ribadire che per tutta l’infanzia, sia la mascherina che il distanziamento rigido e costrittivo rappresentano una vera e propria crudeltà nei confronti dei bambini già fortemente segnati dall’esclusione dai loro compagni e dalle istituzioni educative che non ha pari nel resto dell’Europa e del mondo. In nessun Paese europeo sono stati riaperti i bar prima delle scuole! Praticamente in Italia è stato riaperto tutto, meno le scuole.

Bisogna ribadire che è impossibile fare scuola o centri estivi a bambini di 3-6-9 anni dotandoli in maniera sistematica di mascherine per addirittura 8 ore, come contemplato in alcuni documenti. Ma anche che la misura del distanziamento di un metro, così come formulata, non può che portare a un posizionamento rigido di sostanziale immobilità, o quasi, da parte dei bambini stessi. Occorre uscire da una prospettiva meccanicistica come quella che delineano alcuni documenti.

Con i giusti princìpi di igienizzazione e di verifica delle condizioni di salute, è importante consentire ai bambini di tornare nei centri estivi e nelle scuole in maniera adeguata ai loro bisogni senza costrizioni che renderebbero difficili queste riaperture. Colpisce che nei tanti Comitati tecnici che si sono costituiti la presenza di esperti infantili, specie di area educativa, sia praticamente assente, e di fatto irrilevante. Eppure si tratta di milioni di bambini e di milioni di genitori, che hanno bisogno di avere una speranza e una risposta sensata e utile alle loro attese.

