È stata fondata nel giorno di San Valentino, quattro anni fa. Per amore dello sport, certo, ma anche per garantire la promozione e la diffusione in tutta la Toscana dello sport anche alle persone con disabilità, con particolare riferimento al basket in carrozzina, al baskin e al nuoto. Si chiama Toscana Disabili e Sport onlus e tra i suoi testimonial più importanti - come riporta la testata locale il Tirreno - ci sono sicuramente Ardit e Indrit Gjonku, gemelli, nati nel 1996, nati a Reggio Calabria ma cresciuti a Livorno.

La loro famiglia di origine è albanese e forse dai Balcani arriva la grande passione per il basket di Ardit che, considerato "normodotato", ha voluto seguire in questa esperienza nel mondo del basket in carrozzina il fratello Indrit, campione di scherma del Fides Livorno.

In Italia lo sviluppo e l’organizzazione del basket per disabili sono a cura della FIPIC la Federazione Italiana Sportiva Paralimpica della pallacanestro in carrozzina. Il primo elemento per poter formare un team è valutare gli atleti sulla base delle loro capacità funzionali, attribuendo ad ogni giocatore un punteggio per il suo cartellino, che va da 1 a 5.

Più l’handicap è grave più il punteggio sarà basso e viceversa, più l’handicap è lieve più il punteggio sarà alto.

Ogni team ha la possibilità di schierare un elemento normodotato a cui verrà assegnato un punteggio 5; la squadra al completo, quindi i 5 giocatori in campo, non devono totalizzare un punteggio che sommato superi i 14,5 punti.

Questo complesso meccanismo spiega come sia possibile che Ardit, che è normodotato possa giocare con il suo gemello Indrit che è sulla sedia a rotelle.

Insomma, se tutto dovesse andar per il meglio a gennaio i due gemelli - che oggi 12 novembre compiono 24 anni - entrambi appassionati alla palla a spicchi debutteranno nel campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina, con il club della Michelotti Ortopedia Livorno.