Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato ascoltato questa mattina in audizione dalla commissione capitolina per il Giubileo. L'ex ministro ha presentato i lavori previsti per l'Anno Santo, che inizierà nel dicembre del 2024. «Complessivamente ci saranno 184 interventi da 2,9 miliardi di valore complessivo», ha spiegato l'ex ministro dell'Economia. «Noi siamo fiduciosi che Roma saprà mostrare il suo volto migliore», ha proseguito, per poi annunciare «un pacchetto gigantesco, senza precedenti, di interventi di manutenzione straordinaria della viabilità, sia principale sia municipale. Con la parte del Giubileo si rifarà il 70% della viabilità principale, è il più grande rifacimento strade della storia della città».

Si tratta di un Dpcm (decreto del presidente del consiglio), che integra quello già varato a fine 2022 e che sarà approvato - ha detto Gualtieri - «nei prossimi giorni». Quanto agli interventi principali, il sindaco ha esordito annunciando «la realizzazione del sottovia di Piazza Pia e la pedonalizzazione di via della Conciliazione». Un intervento «importante» perché pedonalizza due spazi: tutta la parte tra Castel Sant'Angelo e l'inizio di via Conciliazione e la parte della strada superiore al sottopassaggio del lungotevere. «Non è solo un'opera ingegneristica - ha tenuto a precisare il sindaco -, ma diventerà una grande area verde e pedonale a disposizione dei turisti. È un intervento che resterà, fortemente voluto e richiesto dalla Santa Sede».

Il sindaco ha poi risposto a chi si è lamentato perché i lavori non sono ancora iniziati. «Quando lo sento dire mi viene da sorridere: il primo Dpcm è stato varato a dicembre. Chiunque sappia di cantieri sa che, a così pochi mesi dallo start, arrivare ad aprire i cantieri a luglio quando l'intervento esiste da dicembre è un record di burocrazia». Per quanto riguarda i costi, dei 184 interventi complessivi, 124 sono finanziati integralmente da fondi giubilari (il cui contributo è di circa 1 miliardo).

Ci sono poi 200 milioni ottenuti attraverso una convenzione con Anas che saranno dedicati a parte della viabilità secondaria municipale. «I lavori partiranno il 22 maggio dalla Tangenziale Est lato via Trionfale, ai primi di giugno invece a Capannelle». Lavori che «saranno notturni e, dove possibile, diurni». Questo intervento sarà integrato da altri che riguardano la viabilità principale, come l'illuminazione e la riqualificazione degli svincoli del Raccordo Anulare, con i lavori a giugno.



Gualtieri ha parlato anche della riqualificazione di piazza dei Cinquecento (dove ancora nella notte tra sabato e domenica scorsi si sono verificate due rapine ai danni di turisti stranieri), di fronte alla Stazione Termini. Un intervento che prevede la «valorizzazione funzionale della piazza con il potenziamento dell'accessibilità, l'ottimizzazione dei servizi pubblici e privati, il miglioramento della sicurezza». I lavori saranno divisi in due fasi: una parte con conclusione a dicembre 2024, l'altra con avvio a gennaio 2026 per evitare cantieri nell'Anno giubilare.

«I tempi sono molti stretti e serve coesione tra le istituzioni», ha spiegato il sindaco, per poi concentrarsi sul valore e sulla portata del Giubileo. «È sempre un evento importantissimo, ma questo pare carico di significati ancora più profondi dopo la pandemia e una guerra in territorio europeo. Il messaggio di solidarietà di Papa Francesco appare ancora più forte».