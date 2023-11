Un espositore a Golosaria - Cortesia Ufficio stampa

Fino a lunedì 6 novembre presso l'Allianz MiCo-Fieramilanocity si terrà l’edizione 2023 di Golosaria che quest’anno celebra due compleanni: il 18/o anno di Golosaria Milano e la 25/a edizione de IlGolosario, la guida di mille pagine che raccoglie produttori, negozi e cantine di tutta Italia, che costituiscono il cuore della rassegna. Indicativo il tema scelto per questa edizione dell'evento enogastronomico diventato maggiorenne: "La tradizione è innovazione".

"Innovatori - spiegano gli organizzatori - sono anzitutto i Campioni del Golosario, protagonisti della rassegna e che saliranno sul palco in occasione del talk show di apertura: si tratta di quei cento "storici" che hanno dimostrato, declinandolo, il concetto di Innovazione frutto della Tradizione. Domenica invece sarà la volta dei migliori negozi de IlGolosario (la nota guida redatta dai critici enogastronomici Paolo Massobrio e Marco Gatti, ndr), divisi per categorie, scelti fra 4.000 citazioni”.

Golosaria, come di consueto, si svilupperà su quattro aree: food, wine, mixo e cucina di strada. L'area del food comprende il palco dell'Agorà, la sala degli show cooking e poi gli espositori provenienti da ogni parte d'Italia. Saranno presenti le Regioni Lombardia, Calabria, Liguria, Friuli Venezia Giulia e la Regione Siciliana. L'area mixo, ovvero mixology, dopo il successo dello scorso anno, sarà rinnovata e ampliata: una grande piazza, uno spazio contemporaneo con l'area Lounge al centro su cui si affacciano gli stand dei brand italiani protagonisti nel mondo e le realtà artigianali. Insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore, si affronteranno quest'anno anche temi di grande attualità, come l'alimentazione delle persone anziane.