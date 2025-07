ANSA

Alla fine di un giorno caldo, non solo per le temperature, ma anche per le polemiche scoppiate, sul caso dei bonus ai rider Glovo che pedalano anche a 32 e oltre i 40 gradi centigradi è arrivata la replica dell'azienda: «L'attuale modello di collaborazione garantisce a ciascun rider la massima libertà di scelta su quando e come lavorare, anche in presenza di condizioni climatiche difficili. In questo contesto, il cosiddetto bonus previsto durante i periodi di caldo estremo nasce come una misura compensativa e non rappresenta in alcun modo un incentivo alla prestazione». Glovo ha poi ribadito «la propria disponibilità a proseguire il dialogo all'interno del tavolo sindacale già attivo». «La sicurezza e il benessere dei rider restano una priorità per l'azienda, nella consapevolezza del ruolo essenziale che svolgono ogni giorno nel garantire un servizio affidabile alle comunità», ha concluso.

La vicenda è esplosa dopo la denuncia da parte della Nidil-Cgil che segnalava la notizia che Glovo aveva introdotto bonus economici legati alle temperature, che salgono con l'aumentare del caldo. I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi: aumenti che equivalgono a pochi spiccioli. Le percentuali, infatti, se applicate su una consegna minima di due euro e cinquanta, si traducono in cinque centesimi fino a 36 gradi, dieci centesimi fino a 40 gradi, per arrivare a 20 centesimi oltre i 40 gradi. Soldi che i rider del food delivery dovrebbero usare per coprire le spese aggiuntive rese necessarie proprio dal caldo, come l'acquisto di acqua, sali minerali e crema solare, tutti dispositivi che fin dal 2023 Glovo - ricorda la nota - ha messo a disposizione dei rider, insieme a «strumenti informativi accessibili tramite app per monitorare le condizioni meteo in tempo reale».



Ad essere sbagliato è il tentativo di «trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico» aveva commentato il sindacato. «Nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo», ha aggiunto la Cgil che aveva chiesto a Glovo di invertire la rotta. Proprio ieri, tra l'altro, governo, imprese e sindacati firmavano il protocollo per il lavoro sicuro che prevede una rimodulazione degli orari, dispostivi di sicurezza e cassa integrazione in caso di attività sospese. La questione delle condizioni imposte ai ciclo-fattorini ha scatenato subito varie rimostranze, da parte di sindacati.

Intanto per la categoria dei lavoratori del food delivery un primo segnale positivo è arrivato dalla Regione Piemonte. «Un anno fa siamo stati la prima Regione in Italia ad adottare un'ordinanza per regolare le attività in caso di esposizione al sole e alte temperature e oggi siamo i primi ad allargare l'ambito di applicazione a chi svolge consegne in città in bici o in scooter», ha spiegato il presidente della Regione, Alberto Cirio. Il Piemonte è infatti la prima regione italiana a estendere anche ai rider delle piattaforme di consegna di cibo a domicilio l'ordinanza sul lavoro. «È evidente che si tratta di un lavoro che per sua natura è svolto principalmente nell'orario dei pasti, e per il pranzo quindi in ore molto calde - ha aggiunto Cirio - ed è per questo che all'ordinanza sono affiancate le indicazioni operative per svolgere il lavoro in sicurezza, adottando misure di riduzione del rischio. Ad esempio si suggerisce la fornitura, da parte dei datori di lavoro, di "strumenti" di protezione dal caldo quali le bottigliette di acqua e sali minerali, l'uso di abbigliamento adeguato, turni e pause all'ombra». Ma per la Nidil-Cgil piemontese non è sufficiente: «Pretendiamo che si fermi il servizio in condizioni di caldo estremo». Del resto, i ciclo-fattorini non si sono fermati sotto piogge battenti, con la neve e sulle strade allagate. Chissà che non ci riesca il caldo record, l'afa e l'asfalto rovente di questi giorni.