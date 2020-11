Gite scolastiche virtuali nel Parco dello Stelvio - Foto Parco dello Stelvio

Una gita scolastica in un parco nazionale. Fitti boschi di abeti, alte cime e ghiacciai, limpidi ruscelli, cervi, camosci, marmotte e il volo maestoso dell'aquila reale. Un sogno per i prossimi mesi. Tutto bloccato dalle norme anti-Covid. Ma il sogno può concretizzarsi almeno virtualmente. Se non si può andare nella natura, la natura arriva in classe. È la proposta del Parco nazionale dello Stelvio trentino e dell'Azienda per il Turismo della Val di Sole. È l'iniziativa "StelvioLAB, Storie di uomini e natura", una serie di "gite scolastiche virtuali" pensate per studenti delle scuole medie inferiori e dei primi due anni delle medie superiori, dagli 11 ai 15 anni. Coinvolgendo i loro insegnanti.

A oltre 13mila docenti di centinaia di scuole d'Italia verranno inviate nei prossimi giorni le lettere per presentare l'iniziativa. A loro verrà offerto, in modo gratuito, l'accesso a una piattaforma digitale nella quale troveranno un pacchetto di videolezioni. Si parte con quattro puntate su altrettanti temi: "Il futuro delle montagne? È scritto sull'acqua", "Quel tesoro nascosto chiamato bosco", "Fauna selvatica, conoscerla per proteggerla", "Turismo e natura: la sfida per il futuro della montagna".

La didattica a distanza, fondamentale per portare avanti l'istruzione nei mesi di massima diffusione della pandemia, rappresenterà anche in futuro l'occasione per intraprendere percorsi di conoscenza attraverso nuove modalità - spiega Romano Stanchina, responsabile del settore trentino del Parco nazionale dello Stelvio -. Il Parco ha pensato quindi a questo format didattico digitale che permetterà agli studenti di scoprire caratteristiche e segreti del nostro territorio, attraverso l'aiuto di scienziati e divulgatori scientifici. Diverse le realtà culturali coinvolte: oltre agli esperti del Parco, anche quelli del MUSE (Museo delle Scienze di Trento) e Federparchi. "I documentari sono costruiti in modo da favorire un successivo momento di confronto tra il corpo insegnante e gli studenti - aggiunge Fabio Sacco, direttore dell'Azienda per il Turismo Val di Sole -. Inoltre, nella stessa piattaforma, docenti interessati potranno richiedere di fissare un incontro con uno degli esperti intervenuti in ciascuna puntata, per permettere un incontro diretto con i propri studenti che potranno rivolgere a lui domande o ascoltare approfondimenti sulle questioni che più hanno suscitato interesse". In collegamento in videoconferenza di 20 minuti, gli esperti intervenuti nei video, permetteranno ai ragazzi di approfondire alcuni degli argomenti trattati o di togliersi le curiosità stimolate dalle "gite scolastiche virtuali", proprio come durante una gita reale.

Ma la piattaforma sarà anche una piazza nella quale le diverse classi che aderiranno all'iniziativa potranno pubblicare, successivamente alla visita guidata virtuale e all'incontro con l'esperto, anche i propri elaborati multimediali, da condividere con le altre classi d'Italia che faranno altrettanto. Un modo per ampliare il confronto tra i diversi studenti e istituti scolastici. E anche per vincere il concorso ideato dai promotori di StelvioLab: una gita in presenza in Val di Sole per tutta la classe, non appena la brutta stagione dell'epidemia da Covid-19 sarà finalmente alle spalle. Dal virtuale al reale. L'appuntamento è solo rinviato. Intanto i ragazzi potranno imparare pregustando i sentieri dello splendido Parco Nazionale dello Stelvio.



Per maggiori informazioni

Link al sito web del progetto:

http://www.visitvaldisole.it/it/stelvio-lab

Gruppo Facebook:

https://www.facebook.com/groups/stelviolab