COMMENTA E CONDIVIDI











Domenica 19 aprile, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (Aido) e la Fondazione Trapianti Onlus celebreranno la 23ma Giornata per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, promossa dal Ministero della Sanità, dal Centro Nazionale Trapianti e dalle Associazioni di settore, con una diretta Facebook.

La diretta, fissata per le ore 16 di domenica 19 aprile, sarà avviata dalla pagina Facebook di AIDO https://www.facebook.com/Aido.onlus/ e sarà trasmessa in diretta dalle pagine Facebook di corriere.it, avvenire.it ansa.it e sui social della campagna ministeriale Diamo il Meglio di Noi.

Interverranno la presidente di AIDO, Flavia Petrin, il Direttore del CNT (Centro Nazionale Trapianti), Massimo Cardillo, il Coordinatore Trapianti Regione Lombardia, Giuseppe Piccolo, oltre che sanitari, medici e infermieri, che operano nella Rete Nazionale Trapianti. Non mancherà, poi, la testimonianza di chi, avendo ricevuto un trapianto, ha ritrovato una nuova vita.

Ciascuno racconterà la sua esperienza in un sistema, quello dei trapianti, che regge, anche in piena emergenza Covid-19. Tutti con un messaggio di fatica ma, insieme, di speranza per coloro che sono in attesa di un trapianto.

E così, adeguandosi alla “rivoluzione” portata dal distanziamento sociale forzato del Covid-19, la celebrazione della Giornata della Donazione quest’anno assume il significato di una piazza virtuale, al posto delle tante piazze reali che AIDO solitamente occupa in questa occasione, nella quale stringersi idealmente attorno ai tantissimi medici, infermieri e operatori sanitari che, anche in questo periodo di emergenza, continuano a lavorare per curare i pazienti in lista di attesa per il trapianto. E con loro, AIDO e Fondazione Trapianti Onlus, lanciano l’appello alla solidarietà dei cittadini, oggi più che mai

necessaria, esprimendo la propria volontà.