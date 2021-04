COMMENTA E CONDIVIDI













La Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti è stata indetta dal ministero della Salute per il giorno 11 aprile, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e delle Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, con AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) come capofila.



La Giornata, su impulso di AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti (CNT) Istituto Superiore di Sanità, è stata organizzata dai giovani studenti dell'Istituto IIS Ruffini di Imperia che trasmettono la diretta Facebook, Instagram e YouTube della Giornata Nazionale sui canali social di AIDO Nazionale, del Ruffini, delle Istituzioni nazionali e locali e delle testate di livello nazionale e locale che vorranno aderire. In collegamento con loro, scuole da tutta Italia, in una linea del Sì alla donazione che collegherà Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia, Sicilia.