Un rifugio antiaereo nella zona di Chernobyl, vicino al confine con la Bielorussia

Che fine hanno fatto Tania, Dimitriy, Pawlo, Yuriy, Anton, Sofia, Svetlana e gli altri bambini di Chernigov “adottati” dalle famiglie di Lecco durante i loro “soggiorni terapeutici” sulle rive del lago lombardo? Sono fuggiti insieme ai loro cari per rifugiarsi nei bunker antiaerei o nelle campagne intorno alla città (300mila abitanti vicino a Chernobyl), uno dei centri più martoriati dai missili e dalle bombe dei russi sin dai primi giorni della sciagurata guerra in Ucraina.

A trepidare per le sorti dei piccoli ucraini sono i volontari dell’associazione Les Cultures, un laboratorio impegnato da 29 anni nell’integrazione, nella cooperazione e nella promozione culturale a livello internazionale e che dal 1994 ad oggi hanno ospitato nelle loro case, d’estate, più di 1.500 bambini provenienti dalla zona - vicina al confine con la Bielorussia e oggi sotto attacco delle forze armate di Putin - orfani di genitori vittime delle radiazioni nucleari, in condizioni di povertà o di forte disagio sociale. I primi a venire accolti nella città lacustre furono 25: portavano ancora i segni, fisici e psicologici, della catastrofe avvenuta nella centrale nucleare, allora in territorio dell’Unione Sovietica, la notte del 26 aprile 1986. Oggi sono adulti, molti si sono arruolati per difendere la patria, altri sono bloccati in città o nelle dacie in campagna, impossibilitati comunque a muoversi.

La mobilitazione per rintracciare i ragazzi ha coinvolto anche famiglie della vicina Cassago Brianza, di Cerro Maggiore, in provincia di Milano, ma anche di Pescara e della Sicilia, dove altre onlus collegate a Les Cultures organizzano da tempo soggiorni estivi per i piccoli di Chernobyl. «Abbiamo cominciato a telefonare in Ucraina o a mandare messaggi sui social sin dal primo giorno del conflitto, il 24 febbraio – racconta Rita Scaramelli, volontaria dell’associazione lecchese – e dopo un’iniziale difficoltà nei collegamenti, siamo riusciti a sentire anche i nostri sette collaboratori sul posto, stanno tutti bene, a quanto pare». Ma «Stiamo tutti bene» è la frase che quasi tutte le famiglie si sono sentite dire dai loro ragazzi in questi giorni. Nessuna risposta invece, per il momento, all’invito di venire in Italia per sfuggire alla guerra. «C’è troppo pericolo, adesso – dice la signora Rita –, Chernigov dista dal confine con la Polonia più di mille chilometri: è praticamente impossibile arrivarci». «Io ho potuto sentire ieri il mio “figlioccio” Dimitriy che oggi ha 37 anni, è sposato e ha due bambini, abita a Charkiv, dove infuriano gli scontri, è in un rifugio con la famiglia ma nelle ultime ore non risponde più perché manca la luce elettrica».

Intanto, una decina di nuclei familiari a Lecco ha dato disponibilità, appena possibile, ad accogliere profughi dall’Ucraina. «Ma aspettiamo le direttive del Viminale e l’ìapertura dei corridoi umanitari» precisa Scaramelli. Cominciata anche, per iniziativa di Les Cultures e coordinata dal presidente Giorgio Redaelli, una raccolta di fondi, vestiario e altri generi di prima necessità, che saranno consenati direttamente appena possibile.