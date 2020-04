L'arcivescovo di Torino, monsignor Nosiglia, in diretta tv e social il 4 aprile annuncia la contemplazione della Sindone il Sabato Santo - Frame dalla pagina FB della Sindone, Chiesa di Torino

In occasione della Pasqua e delle altre ricorrenze religiose di questo periodo, quali la Pasqua ebraica (8-16 aprile) e il Ramadan (23 aprile-23 maggio), Facebook annuncia nuove funzionalità che rendono più semplice per i ministri tenere funzioni e rivolgersi online ai fedeli.

In questo periodo di isolamento forzato a causa del coronavirus, abbiamo visto come i rappresentanti delle Chiese abbiamo usato molto Facebook Live per predicare e collegarsi con la comunità dei fedeli. Con l’esempio di papa Francesco che ha celebrato la Domenica delle Palme e della Passione del Signore nella basilica di San Pietro deserta.

Ma l’organizzazione e la fruizione di una funzione religiosa online può non essere una cosa semplice per tutti, soprattutto per le persone più anziane.

Per questo Facebook ha deciso di supportare tutte queste persone con nuovi servizi:



Faith on Facebook Resource Hub: una pagina web (in inglese) con informazioni utili per chi desidera servire i fedeli da remoto

Audio live streaming: le persone con accesso limitato a Internet ora possono ascoltare la versione audio di un video Live su un dispositivo mobile.

Supporto per chi non usa Facebook: chi non ha un account Facebook potrà ugualmente accedere a video Live su desktop o dispositivo mobile.

Collegamento via telefono: questa opzione permette di ascoltare l’audio di un video Live da qualsiasi telefono. Una funzione indirizzata principalmente alle persone più anziane che non hanno dimestichezze con la moderna tecnologia.

Sottotitoli in automatico: i sottotitoli sovrapposti ai video Live offrono la possibilità di seguirli a chi ha problemi di udito o comunque preferisce seguire il testo scritto

Raccolta di donazioni su Facebook Live: Facebook sta rendendo disponibili varie opzioni per effettuare donazioni od offerte mediante il pulsante “Dona” su un video trasmesso su Live o con un link esterno



In questo periodo, sempre più persone usano Facebook Live per connettersi con familiari, amici e con la comunità: sono 8,5 miliardi i video trasmessi su Facebook Live a oggi

Comunità italiane che stanno usando Facebook Live

La Sacra Sindone su Facebook Live Sabato 11 aprile andrà in onda per la prima volta su Facebook Live, in contemporanea con la trasmissione in TV, la Contemplazione della Sindone. Si potrà assistervi in diretta collegandosi alla pagina Facebook Sindone 2020. Un momento di grande valenza per l’intera comunità cattolica e una preghiera straordinaria quella che monsignor Nosiglia reciterà davanti alla teca che custodisce il sacro Telo.

Anche i media della Conferenza episcopale italiana, a cominciare da Avvenire hanno utilizzato e stanno utilizzando Facebook per la "trasmissione" del Rosario per l'Italia e per le dirette del Triduo pasquale



La diocesi di Avellino ha lanciato un ciclo di incontri dedicati alla Qauresima in streaming live sulla pagina Facebook



A Roma, le Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù hanno attivato le dirette live per recitare il Rosario su Facebook e attualmente

propongono le dirette di tutte le celebrazioni dedicate alla Settimana Santa nella Cappella della Casa Generalizia

Il Diacono Alex Dellerba della parrocchia di Aurigo in Liguria organizza Messe e recita del Rosario con dirette live dal suo account Facebook su richiesta dei fedeli. Ogni fedele propone le proprie intenzioni personali che vengono contemplate nel SS. Rosario



In provincia di Modena, in Emilia Romagna, è molto attivo il Gruppo della Parrocchia di Spezzano che conta 748 membri e offre un ricco calendario di iniziative live, tra le ultime la via Crucis (post)

In provincia di Foggia, a San Marco il parroco ha lanciato dal suo profilo una delle prime Messe in diretta all’inizio della quarantena e continua con il suo programma con l’hashtag #chiesevuotecuoripieni



L'8 marzo, papa Francesco ha recitato l’Angelus in diretta streaming sulla pagina Facebook della Conferenza Episcopale Italiana