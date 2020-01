COMMENTA E CONDIVIDI











Un'affluenza 'monstre', al 60,37 in Emilia Romagna è il primo elemento significativo della sfida clou delle Regionali, quella tra Stefano Bonaccini (centrosinistra) e Lucia Borgonzoni (centrodestra). Uno scontro che avrà comunque riflessi sul governo nazionale e sugli assetti interni dei partiti. Un vantaggio contenuto per Bonaccini secondo gli exit poll e le prime proiezioni sugli scrutini, che potrebbe risolversi per pochi punti percentuali, con il governatore uscente del Pd che su Fb si sbilancia a metà pomeriggio e scrive "vinciamo noi".

Il secondo exit poll a cura del consorzio Opinio per la Rai dà Stefano Bonaccini tra il 48% e il 52%, mentre Lucia Borgonzoni è in un range tra 43% e il 47%. Situazione confermata anche dalle prime proiezioni Swg sui voti scrutinati.



Per la Calabria, lo stesso consorzio dà la candidata Jole Santelli, sostenuta da tutto il centrodestra, tra il 49 e il 53%. Pippo Callipo per il centrosinistra tra il 31 e il 33%.



In Emilia Romagna ha votato il 60,37%; cinque anni fa erano stati il 40,41%. Un boom di affluenza che andrà interpretato nei trend dopo i risultati ( l'effetto Sardine ha recuperato l'astensionismo di sinistra? Matteo Salvini ha galvanizzato gli astenuti per una partita anche nazionale?) ma che pesa sicuramente. Da valutare anche l'incidenza del voto disgiunto, con la possibilità che gli elettori votino un candidato governatore e la lista di un altro schieramento. Un discorso che vale per M5S, che ha il suo alfiere Simone Benini senza chance di vittoria, ma anche per molti moderati di centrodestra.



Molto sicuro di sé, nonostante la possibilità di un rush sul filo di lana, appare Bonaccini, che su Facebook afferma, rompendo il silenzio elettorale: "Oggi vinciamo noi. Oggi vince l'Emilia-Romagna". Il presidente uscente della Regione giorni fa si era lanciato a dire che "i risultati avrebbero sorpreso la destra". Bonaccini ha votato in mattinata, accompagnato dalla moglie, nella sua Campogalliano (Modena). Borgonzoni ha invece votato in un seggio di Bologna, mentre Benini a Forlì.

In Calabria l'affluenza è stata del 41,33%. Nella precedente consultazione era stata del 42,21%. Una leggera diminuzione. Nell'entourage di Santelli, deputata di Forza Italia sostenuta in primis dalla Lega e da Fratelli d'Italia, si respira grande ottimismo per l'esito del voto. Un ottimismo che Antonio Tajani, vicperesidente di Fi, esplicita con una dichiarazione.

La candidata non ha votato perché da tempo residente a Roma. Callipo, l'imprenditore prestato alla politica, ha messo la scheda nell'urna a Pizzo Calabro (Vibo Valentia); Francesco Aiello il professore candidato M5S è andato al seggio a Montalto Uffugo (Cosenza), così come Carlo Tansi, esponente civico.

Nella giornata elettorale ha rotto di nuovo il silenzio previsto per legge anche Salvini con una diretta Fb. "Voi che potete, votate in nome del popolo italiano", ha affermato con la figlia sulle spalle, "ad altri milioni di italiani è stato sottratto questo diritto". Quindi una battuta: "Preferisco la mucca alle sardine: più produttiva, generosa, disposta ad ascoltare".

Un riferimento al movimento nato in Emilia Romagna per contrastarlo e poi estesosi a tutta Italia, ma che gioca nella regione d'origine una prima partita per valutare il proprio peso. Il leader delle Sardine Mattia Santori ha affermato in un'intervista: "siamo noti quando la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni era già avanti di 6 punti nei sondaggi. Bonaccini è già un miracolo che se la giochi testa a testa".



Il voto

Oggi, dalle 7 alle 23, si è votato per eleggere i governatori e i Consigli regionali di Emilia Romagna e Calabria. Sono coinvolti 3,4 milioni di cittadini emiliano-romagnoli e 1,5 milioni di calabresi.



Le ricadute nazionali

Una tornata amministrativa con possibili ricadute nazionali: in Calabria, infatti, la coalizione di centrodestra che candida alla guida

della Regione Jole Santelli è considerata in vantaggio nonostante il colpo a sorpresa del Pd, che è riuscita a portare nella battaglia politica l’imprenditore Pippo Callipo; ma non sarebbe l’esito del voto calabrese a determinare una fase di forte fibrillazione nel governo, bensì i risultati della competizione emiliano-romagnola. L’Emilia Romagna è infatti una “roccaforte rossa” e il centrosinistra ha ricandidato per il secondo mandato il dem Stefano Bonaccini, che però è insidiato dalla leghista (a capo della coalizione di centrodestra) Lucia Borgonzoni, trainata in campagna elettorale dalla presenza costante di Matteo Salvini.

Per gli addetti ai lavori, se a Salvini riuscisse la “conquista” dell’Emilia Romagna il governo correrebbe seri rischi. Nei giorni scorsi, sia il premier Giuseppe Conte sia il segretario del Pd Nicola Zingaretti hanno assicurato che l’esecutivo andrà avanti. Anche l’ex capo dei 5stelle Luigi Di Maio ha dato rassicurazioni in questo senso. Idem, sebbene con toni lievemente più critici, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha auspicato un rilancio dell’azione di governo.

Da guardare con molta attenzione anche i risultati di lista. La Lega e FdI aspettano conferme dopo le Europee, Fi e M5s temono una nuova caduta di consenso, il Pd di Zingaretti vuole mostrare la propria tenuta. Italia Viva non si è presentata con una propria lista, ma in Emilia Romagna ha corso nella lista di Bonaccini.

I candidati

In Emilia concorrono 17 liste per 7 candidati in corsa: oltre ai due big Bonaccini e Borgonzoni, corre per M5s Simone Benini,

l’antivaccinista Domenico Battaglia (Movimento 3V), Laura Bergamini per il Partito comunista, Marta Collot per Potere al popolo e Stefano Lugli di Altra Emilia Romagna.

In Calabria corrono 14 liste per quattro candidati a governatore. In vantaggio la parlamentare di lungo corso di Forza Italia Jole

Santelli, scelta dalla coalizione di centrodestra. Principale avversario l’imprenditore del tonno in scatola Pippo Callipo. M5s candida Francesco Aiello, l’outsider è il civico Carlo Tansi, geologo del Cnr.

Come si vota

In Emilia Romagna si eleggono 50 consiglieri regionali. C’è una sola scheda di colore verde. Si potrà votare per un solo candidato

presidente e per una sola lista. Tra le modalità di voto previste dalla legge regionale, anche quella del voto disgiunto: si potrà infatti anche votare per il nome del candidato presidente prescelto e per una delle liste a lui non collegate. Oltre 3,4 milioni di cittadini emiliano-romagnoli chiamati al voto, oltre 4.500 sezioni nei 328 comuni della regione. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Il sistema elettorale è un maggioritario a turno unico, il candidato che arriva primo ottiene un

“premio di maggioranza” per la governabilità.

In Calabria si elegge un Consiglio regionale composto da 30 seggi. Il sistema di voto è un proporzionale con premio di maggioranza. L'80% dei seggi del Consiglio regionale (24) è ripartito proporzionalmente in 3 circoscrizioni: Cosenza (9), Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (8), Reggio Calabria (7). I 6 seggi restanti sono assegnati alle liste che appoggiano il presidente eletto qualora queste non raggiungano il 50% nel riparto proporzionale. L'elettore calabrese dispone di due voti, uno per il candidato presidente e uno per una lista provinciale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato presidente collegato a quella lista. Il candidato presidente che risulta secondo viene comunque eletto consigliere regionale. In Calabria non è prevista la possibilità di esprimere un voto disgiunto.

