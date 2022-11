Ansa

Nessun sopravvissuto: il bilancio dello schianto di un elicottero nel foggiano è tragico. I morti sono 7: una famiglia di turisti sloveni con una figlia di 13 anni, un medico del 118 e due piloti. La conferma è arrivata dai primi soccorritori giunti sul posto, una zona tra Torre Mileto e Apricena. L'elicottero era della società Alidaunia: era decollato questa mattina dalle isole Tremiti ed era diretto a Foggia.

La famiglia distrutta dall'incidente (tre adulti e una adolescente) era arrivata ieri alle Tremiti e sarebbe dovuta rientrare a Foggia già in serata ma a causa delle condizioni cattive del tempo il viaggio era stato rinviato ad oggi. A bordo c'era anche Maurizio De Girolamo, 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti ed aveva preferito salire in elicottero anziché prendere la nave a causa del maltempo, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli.



Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha espresso il suo cordoglio. "Una tragedia immane - ha scritto in un messaggio - oggi rende ancor più grigio il cielo sulle nostre teste. Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore".

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha deciso di rientrare n Puglia da Roma, dove stava partecipando al corteo per la pace, dopo aver appreso della tragedia nel Foggiano.