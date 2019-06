COMMENTA E CONDIVIDI











Questa domenica oltre 3,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per i ballottaggi in 136 Comuni. Si vota - dalle 7 alle 23 - in 15 capoluoghi di provincia (Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo), in 109 Comuni con più di 15mila abitanti e 12 più piccoli.

La Lega, vincitrice alle Europee, cerca conferme al Sud e, con il centrodestra, punta a conquistare Potenza, Campobasso (unica città in cui è in lizza un M5s) e Foggia. Ad Avellino la corsa è tra due candidati di centrosinistra. Altro "derby", ma nel centrodestra, ad Ascoli Piceno, con un candidato targato Lega-Fdi e l’altro Forza Italia. In Toscana ed Emilia Romagna il Pd cerca di tenere o riconquistare alcune roccaforti: Livorno, Prato, Reggio Emilia, Ferrara e Forlì.

Al primo turno il centrosinistra ha confermato Firenze e Bari tra i capoluoghi di regione, Bergamo, Modena, Pesaro e Lecce tra quelli di provincia. Il centrodestra si è reinsediato a Perugia e Vibo Valentia e ha tolto al centrosinistra Pescara e Pavia.