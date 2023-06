La sede della Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone (Milano) - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Dal cibo ai servizi scolastici, dalle cure mediche ai servizi sociali. Le persone con sindrome dello spettro autistico (ma anche altre disabilità intellettive) hanno bisogno di attenzioni specifiche, che faticano a trovare. Ecco l’importanza e il valore paradigmatico del progetto Food-Aut, che ha visto la collaborazione tra una organizzazione non profit (Fondazione Sacra Famiglia onlus di Cesano Boscone, Milano), un’azienda leader nella ristorazione collettiva e con forte responsabilità sociale (Gruppo Pellegrini Spa) e un centro di ricerca universitario (Laboratorio di Dietetica e Nutrizione clinica, Ldnc, dell’Università degli Studi di Pavia).

La premessa scientifica sono le difficoltà alimentari delle persone con disturbo dello spettro autistico (Dsa), che hanno generalmente «una grande selettività alimentare», spiega Maria Vittoria Conti, ricercatrice del Ldnc, diretto da Hellas Cena (che è anche prorettrice alla Terza missione dell’Università di Pavia) e faticano a sentirsi a loro agio in luoghi affollati come le mense. Questi comportamenti «possono favorire – ha chiarito Conti – l’insorgenza di altre patologie: malnutrizione, in eccesso e in difetto, disfuzioni dell’apparato gastrointestinale e problemi del sonno». Dati che trovano conferme nella più recente letteratura scientifica: «Persone con Dsa hanno una prevalenza di condizioni di obesità più alta rispetto a soggetti neurotipici», per esempio.

Lo studio è durato un anno (marzo 2022-marzo 2023), ed è partito con una fase di osservazione condotta su 22 soggetti maggiorenni (16 uomini e 6 donne, di età compresa tra i 19 e i 48 anni) che frequentano il Centro diurno disabili (Cdd) della Sacra Famiglia a Cesano Boscone, dove consumano il pranzo, fornito da Pellegrini. Sono state registrate – attraverso schede di valutazione standardizzate – le loro abitudini e preferenze quali-quantitative per poter poi elaborare menu che – nel rispetto delle preferenze degli utenti con Dsa – garantissero una equilibrata assunzione di nutrienti.

Risultati e consigli

È emerso che le principali caratteristiche che rendono maggiormente accetto un pasto dai soggetti con Dsa sono: formati di pasta corta, colori poco intensi (come bianco o beige), omogeneità di tinte all’interno dello stesso piatto, verdure di colore verde (rispetto a quelle arancioni), frutta di colore chiaro/tenue e a pezzi, consistenze morbide (rispetto a cibi difficili da masticare), odori tenui e non pungenti, gusti delicati (riducendo l’uso di spezie, aglio e cipolla).

Il Lndc dell’Università di Pavia ha quindi elaborato menu specifici per correggere le diete con l’obiettivo di garantire l’equilibrata assunzione di nutrienti. E poi è stata valutata ancora l’accettazione dei menu da parte degli stessi utenti: «Per molti dei piatti presentati – ha concluso Conti – è migliorata l’accettazione. Il calo del consumo di pane è verosimilmente dovuto al fatto che il maggior consumo degli altri alimenti lo rendevano meno necessario per saziarsi. E l’efficacia si è misurata anche nel miglioramento degli esiti nutrizionali che è stato riscontrato».

Il tutto si è tradotto quindi in uno strumento, “Indicazioni nutrizionali per la ristorazione collettiva rivolte a soggetti con Dsa”, «che – ha sottolineato Valentina Pellegrini, vicepresidente del Gruppo Pellegrini – abbiamo voluto che diventasse un valore comune e venisse divulgato».

La ricerca si è estesa, con un sottogruppo di sette ragazzi, alla consumazione del pasto a casa, con l’aiuto di genitori e caregiver. Anche in questo caso, è stato possibile elaborare un “manuale” per la ristorazione a livello domestico, garantendo una dieta sana e bilanciata.

Per entrambi gli ambiti sono state fornite anche altre indicazioni, strategie legate alla modalità di somministrazione e al luogo dove si consumano i pasti. Questi i principali consigli per venire incontro alle necessità dei soggetti con Dsa: trasmettere un senso di routinarietà, comunicando in anticipo il menu, consumare il pasto nello stesso ambiente e con gli stessi posti, utilizzare una seduta comoda, evitare eccessivo rumore e affollamento, preferire illuminazione con luci calde, evitare che le diverse pietanze si tocchino, evitare alimenti troppo crudi o troppo cotti, utilizzare lo stesso tipo di piatti, bicchieri e posate a ogni pasto.

Collaborazioni virtuose

L’intero progetto ha avuto il sostegno dell’Accademia Pellegrini, centro di ricerca, sviluppo e formazione ideato nel 2015 dalla vicepresidente Valentina Pellegrini. «Premiante dell’attività dell’Accademia – ha spiegato Andrea Fumagalli, che ne è direttore – è prendere le esigenze di un cliente e portarle un po’ fuori del capitolato d’appalto, cercando gli spunti che servono a migliorare la vita e il benessere delle persone che godono dei nostri servizi». Quindi «creare reti di competenza – ha concluso – per generare benessere e valore sociale».

«Siamo particolarmente grati all’Accademia Pellegrini e alla Fondazione Sacra Famiglia – ha sottolineato Hellas Cena – per avere sostenuto questo progetto che ci auspichiamo abbia sviluppi a livello nazionale». «Un valore ulteriore – ha aggiunto la docente pavese – è stato sviluppare risultati applicabili: noi accademici siamo poco abituati, spesso chiusi nella torre d’avorio dei nostri studi, e siamo poco capaci di comunicare e disseminare i nostri risultati, che è invece importante condividere con la popolazione».

«Prenderemo spunto dallo studio Food-Aut – ha promesso – Elena Lucchini assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia – per migliorare il nostro Piano operativo regionale sull’autismo, che è stato elaborato con esperti, tecnici e associazioni familiari, ma che rappresenta un punto di partenza da implementare con un costante monitoraggio, e nell’ottica del partenariato pubblico-privato».

Servizi sociali e lavoro

La presentazione dello studio – ieri alla Fondazione Sacra Famiglia – è stata anche l’occasione per una tavola rotonda sulle necessità delle persone con Dsa e in generale con disabilità intellettiva.

«L’aspetto principale del prendersi cura delle persone con Dsa – ha spiegato Monica Conti, direttore dei Servizi innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia – è la flessibilità. E noi cerchiamo di essere innovativi nelle nostre proposte». Tra le più recenti, Conti ha citato il progetto rivolto ai siblings, i fratelli delle persone con Dsa, «che possono essere in difficoltà, stretti tra il ruolo di sostegno attribuito loro dai genitori e le necessità talvolta di proteggere i loro fratelli e sorelle bullizzati a scuola».

Oppure l’iniziativa Blu Home, «un progetto di Lucio Moderato (compianto predecessore di Monica Conti e deceduto per Covid nel 2020, ndr) con quattro appartamenti didattici domotici a Varese, che ci permettono di avere conoscenza di come le persone con Dsa vivono l’ambiente familiare».

Quanto al Progetto Food-Aut, Conti si è detta disponibile ad allargare la ricerca ai tanti bambini con Dsa che frequentano i servizi della Sacra Famiglia. Dove lo scorso anno è stato avviato un campo estivo per più di 300 bambini, che ha dato risposta a un bisogno altrimenti inevaso: «I genitori non credevano ai loro occhi quando hanno visto che ospitavamo anche i bambini con forti disturbi».

Sul tema sociale si è allargato il discorso di Nico Acampora, fondatore di Pizzaut, ormai noto al grande pubblico grazie alla presenza del presidente Sergio Mattarella all’inaugurazione della seconda pizzeria a Monza. Acampora non ha solo raccontato le difficoltà incontrate quando nessuno credeva possibile la realizzazione di una pizzeria con dipendenti con autismo, scoraggiato dalla neuropsichiatra e non aiutato dalle banche.

Ha illustrato come sia stato possibile realizzare, primo in Europa, due ristoranti assumendo 35 persone con Dsa e farle lavorare veramente, con tanto di contratto e stipendio, ottenendo risultati di qualità: per esempio, insonorizzando la pizzeria (al costo di 200mila euro) per far lavorare meglio i suoi dipendenti, al riparo dal troppo rumore. «Una soluzione che diventa un valore aggiunto – ha puntualizzato – per la conversazione di tutti i clienti. Tra i quali, molti sono famiglie con ragazzi autistici, che vengono nella speranza che i loro figli possano un giorno uscire dalle strutture protette e trovare un lavoro vero».

Ora il modello Pizzaut viene studiato e inseguito, in Italia e in Europa: «Sono venuti a trovarci anche dall’Australia per capire come imitarci». Ma non vuole contributi pubblici: «Per questa attività imprenditoriale deve bastare la collaborazione con altre imprese private. Lo Stato – sottolinea Acampora – dovrebbe occuparsi di far funzionare i servizi che gli competono».

Per esempio «mettendo qualità e insonorizzando i luoghi delle mense scolastiche, perché il cibo non può prescindere dal luogo in cui viene consumato». Oppure anche «assumendo insegnanti di sostegno, che non ci sono o che nell’80% dei casi non sanno nulla di autismo. O sostenendo le famiglie che, a parte psicomotricità e logopedia, devono pagarsi tutte le terapie. O pagando gli educatori per i centri estivi, perché i Comuni dicono che non è scuola (e quelli privati costano tanto). Salvo poi – conclude amaramente – non fornire un servizio adeguato nemmeno per l’accompagnamento a scuola».

Le cure che mancano

Anche in campo sanitario le persone con Dsa e in genere disabilità intellettive, incontrano non poche criticità, come ha riferito Carla Dotti, direttore sanitario della Fondazione Sacra Famiglia. «Anche i disabili di ammalano – ha esordito – ma trovano molte maggiori difficoltà a essere curati».

Alcune statistiche internazionali mostrano per esempio che «le donne con disabilità con tumore al seno giungono alla diagnosi più tardi, e non attraverso screening, perché non riescono ad accedervi. Ma anche se la diagnosi è precoce – lamenta Dotti – vengono trattate molto meno con chemioterapia, radioterapia e ricostruzione mammaria».

Alcune difficoltà possono essere legate a povertà delle famiglie, ma anche dal lato degli operatori sanitari, puntualizza Dotti, si fatica a comprendere le persone con disabilità: «Si tende a confondere qualsiasi sintomo della persona con disabilità con qualcosa legato alla sua condizione: ma magari una crisi di agitazione motoria è dovuta al mal di denti, o se un ragazzo si ostina a non muoversi, può avere una frattura».

Per non parlare della difficoltà di valutare il rischio-beneficio per un intervento chirurgico: «Abbiamo appena operato di cataratatta un paziente con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) respinto da altri ospedali. Nonostante i rischi, abbiamo valutato i benefici: per lui utilizzare il puntatore oculare è l’unico modo per comunicare».

Di qui l’idea, nata prima della pandemia («quando ai nostri disabili l’accesso in ospedale era negato», ricorda Dotti), di realizzare un ospedale per la disabilità: «Come Fondazione Sacra Famiglia abbiamo steso un progetto – conclude Dotti – e l’abbiamo condiviso con la Regione Lombardia, perché le persone con disabilità hanno bisogno di spazi più ampi, ma anche più intimi, con personale preparato. Vorremmo far fruttare la nostra eredità».

Conclude don Marco Bove, presidente della Fondazione Sacra Famiglia: «Vogliamo continuare a occuparci di persone fragili e molto fragili, come immaginato, oltre 125 anni fa, da don Domenico Pogliani con volontà visionaria. Noi oggi siamo ancora qui con la stessa missione, guardando avanti insieme a coloro che possono creare valore aggiunto, come è stato per il progetto Food-Aut».