Lieve risalita oggi dei nuovi contagi da Covid-19 a fronte di un incremento dei tamponi eseguiti. Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, almeno 280.153 persone (+1.370 rispetto a ieri) hanno contratto il Covid-19 in Italia a fronte di 92.403 tamponi effettuati (ieri erano stati 52.553). Sul totale dei contagiati dall'inizio, 35.563 sono decedute (+10, ieri +12) e sono state dimesse 210.801 (+563, +0,3%; ieri +223). In terapia intensiva ci sono 143 persone, una in più rispetto al giorno prima.



Da ieri inoltre nessuna regione italiana è risultata a zero contagi.

Sempre alti i positivi in Lombardia dove nelle ultime 24 ore sono 271. Dei nuovi contagiati, 100 sono a Milano di cui 43 a Milano città, 30 a Brescia, 29 a Varese, 25 a Monza e Brianza e 24 a Pavia.



Boom anche in Campania con 249 casi e Puglia con 143. Nel Lazio si registrano 129 positivi in più di cui 90 a Roma, e zero decessi, 3 positivi in Molise, 4 in Abruzzo e 5 in Valle d'Aosta. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile.