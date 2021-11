La giornalista Greta Beccaglia: è stata molestata durante la sua diretta dallo stadio di Empoli al termine della partita Empoli-Fiorentina - Ansa

Il questore di Firenze ha emesso un Daspo di 3 anni per tenere lontano da manifestazioni sportive il tifoso della Fiorentina di 45 anni accusato di aver molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno dello stadio di Empoli sabato 27 novembre.

Andrea S., ristoratore della provincia di Ancona, è stato individuato con le immagini delle telecamere e la giornalista lo ha querelato. L'uomo aveva colpito la donna con uno sberlone violento sul fondoschiena, seguito dalle frasi sessiste di altri uomini e da una seconda manata sulle parti intime, mentre la giornalista era impegnata in una diretta per Toscana Tv al termine del derby tra la squadra di casa e quella viola.

Il questore Filippo Santarelli ha emesso ieri il Daspo, che è entrato in vigore oggi. Il 45enne è anche indagato dalla procura di Firenze per l'ipotesi di reato di violenza sessuale.

"Non sto bene per quello che ho fatto, è stato uno sbaglio" aveva detto dopo essere stato investito dalla riprovazione generale. "Le scuse non bastano, la giustizia deve fare il suo corso e stabilire che quel gesto vergognoso è sbagliato. Questi gesti non vanno mai fatti. Basta!" ha replicato la giornalista, che sabato aveva reagito in modo composto ma fermo anche all'invito del collega in studio a "non prendersela".

