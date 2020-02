A Hong Kong si prega con le mascherine - Vatican News

COMMENTA E CONDIVIDI











Alla diffusione del Coronavirus ci si può opporre anche con la preghiera. Di fronte alla epidemia che dalla Cina si sta diffondendo in tutto il mondo la Chiesa di Hong Kong ha diffuso una preghiera "che è anche un modo per guardare con gli occhi della fede a quanto sta accadendo", scrive il sito di Mondo e Missione che ne ha dato notizia.

I sacerdoti - racconta padre Giorgio Pasini, superiore del Pime a Hong Kong - hanno ricevuto disposizioni dalla diocesi di celebrare la Messa indossando la mascherina e distribuendo la Comunione solo nelle mani. Avvenire raccoglie l'invito del Pime di aiutare a diffondere questa preghiera " per non lasciare soli i nostri fratelli in Cina e a Hong Kong".

O Dio, tu sei la sorgente di ogni bene. Veniamo a te per invocare la tua misericordia.



Tu hai creato l’universo con armonia e bellezza, ma noi con il nostro orgoglio abbiamo distrutto il corso della Natura e provocato una crisi ecologica che colpisce la nostra salute e il benessere della famiglia umana. Per questo ti chiediamo perdono.



O Dio, guarda con misericordia alla nostra condizione oggi che siamo nel mezzo di una nuova epidemia virale. Fa che possiamo sperimentare ancora la tua paterna cura. Ristabilisci l’ordine e l’armonia della Natura e ricrea in noi una mente e un cuore nuovo affinché possiamo prenderci cura della nostra Terra come custodi fedeli.

O Dio, affidiamo a te tutti gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito, facendoli partecipare al Mistero pasquale del tuo Figlio. Aiuta tutti i membri della nostra società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni i medici e gli operatori sanitari in prima linea, gli operatori sociali e gli educatori. Vieni in aiuto in maniera particolare a quanti hanno bisogno di risorse per salvaguardare la loro salute.

Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia dell’uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizione. Dona una fede salda a tutti i cristiani, affinché anche nel mezzo della paura e del caos possano portare avanti la missione che hai loro affidato.

O Dio, benedici con abbondanza la nostra famiglia umana e disperdi da noi ogni male. Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Perché Tu sei l’Autore della vita, e con il Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni, unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen