Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Un obiettivo di vaccinazioni assegnato a ciascuna Regione, da rispettare quotidianamente e settimanalmente, per garantire regolarità alla campagna vaccinale. Lo prevede il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, nell'ottica di raggiungere le 500mila inoculazioni al giorno in totale. I valori vengono assegnati dieci giorni prima dell'inizio della settimana di riferimento.

Nella settimana in corso, dal 16 al 22 aprile, il target a livello nazionale è di 315.718 inoculazioni al giorno. Ecco gli obiettivi per ciascuna Regione: si fissa per l'Abruzzo il raggiungimento 7.050 inoculazioni al giorno e 49.350 alla settimana, Basilicata 3.100 e 21.700, Calabria 9.644 e 67.510, Campania 29.500 e 206.500, Emilia-Romagna 22.000 e 154.000, Friuli-Venezia Giulia 6.140 e 42.981, Lazio 30.000 e 210.000, Liguria 7.815 e, 54.703, Lombardia 51.000 e 357.000, Marche 9.500 e 66.500, Molise 2.000 e 14.000, Provincia Autonoma di Bolzano 3.000 e 21.000, Provincia Autonoma di Trento 3.100 e 21.700, Piemonte 24.000 e 168.000, Puglia 20.777 e 145.440, Sardegna 11.000 e 77.000, Sicilia 25.429 e 178.002, Toscana 20.000 e 140.000, Umbria 4.800 e 33.600, Valle d'Aosta 620 e 4.342, Veneto 25.243 e 176.699. Il target è calibrato sulla distribuzione effettiva di dosi, che dalla scorsa settimana è assegnata in base alla popolazione.

"Il computo generale delle dosi ad oggi attribuite alle varie Regioni e Province Autonome dall'inizio della campagna vaccinale potrà essere ricondotto al nuovo principio adottato, attraverso un piano di recupero graduale", si legge in una nota.

Oggi il parere dell'Ema sul vaccino di Johnson&Johnson

Verranno annunciate alle 17 le conclusioni dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) su possibili legami fra il vaccino anti Covid di Johnson & Johnson e casi molto rari di trombi sanguigni rilevati negli Stati Uniti. Alla conferenza stampa parteciperanno la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke; la presidente del Comitato di sicurezza dell'Ema Prac, Sabine Straus; il capo della task force per analisi dei dati e metodi, Peter Arlett; come moderatrice Marie-Agnes Heine, capo del dipartimento comunicazione.

La scorsa settimana J&J ha deciso di ritardare le consegne dei suoi vaccini monodose all'Europa dopo che la Food and Drug Administration Usa aveva raccomandato alle autorità di sospenderne l'uso in attesa che venissero esaminati i 6 casi di trombi rari individuati, su circa 7 milioni di persone immunizzate. I governi europei hanno tenuto ferme le dosi in attesa delle linee guida dell'Ema.

Con l'eventuale responso positivo dell'Ema, nonché quello dell'Aifa (l'Agenzia italiana per il farmaco), la struttura commissariale per l'emergenza Covid è pronta a distribuire, già da domani, le 184mila dosi immagazzinate a Pratica di Mare: sarebbero le prime ed erano arrivate proprio nel giorno del fermo.