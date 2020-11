La protesta degli zaini per le scuole chiuse in Puglia - Ansa

Il Tar della Puglia ha accolto la richiesta di sospensione dell'ordinanza del presidente della Regione, Michele Emiliano, che da fine ottobre ha disposto la chiusura di tutte le scuole ad esclusione di quelle dell'infanzia con un intervento più restrittivo rispetto a quello previsto dall'ultimo Dpcm. Lo rende noto il Codacons di Lecce che con un gruppo di genitori aveva presentato ricorso. La vicenda sarà discussa nel merito all'udienza del 3 dicembre.

Per la Terza Sezione del Tar di Puglia "l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia, interferisce, in modo non coerente, con l'organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto Dpcm 3 novembre 2020". Il Dpcm, spiega il Tar, "colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. "zona arancione") e persino per le aree ad alta criticità (c.d. "zone rosse") prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari".

Il Tar per la Puglia ha deliberato seguendo tre diversi ragionamenti. Il primo: "la classificazione arancione della Regione Puglia consente, secondo il recente Dpcm la didattica in presenza e non vi sono ragionevoli ragioni per discostarsi da tale valutazione operata a livello di Governo Nazionale". Addirittura il Tar evidenzia come la didattica possa svolgersi per le scuole elementari e parte delle medie anche nelle zone classificate rosse; il secondo è relativo alla "motivazione dell'ordinanza regionale che non è tale da superare le adeguate valutazioni operate in sede di Dpcm"; infine "la difficoltà che hanno molte famiglie di seguire la Dad si traduce in una sostanziale interruzione dell'attività didattica e dei servizi all'utenza scolastica tanto da giustificare il provvedimento d'urgenza e la necessaria legittimazione del Codacons di Lecce".