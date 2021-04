Lapresse

Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Covid in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente. L'incidenza continua a scendere: il valore è a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia per il periodo 12-18 aprile.

Le terapie intensive risultano ancora sopra la soglia critica (30%) in otto regioni. A livello nazionale il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 30%, con una diminuzione nel numero dei ricoverati, che passa da 3.151 (20 aprile) a 2.748 (27 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 32% (soglia critica è il 40%), con il numero dei ricoverati che passa da 23.255 (20 aprile) a 20.312 (27 aprile).

Si osserva un miglioramento generale del rischio: non ci sono regioni a rischio alto, mentre 11 "hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane)" e dieci regioni "hanno una classificazione di rischio basso (una ad alto rischio di progressione a rischio moderato)". Tre regioni (erano quattro la settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di uno: due di queste (Campania e Sicilia) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2.

Val d'Aosta verso il rosso, la Sardegna lo lascerebbe. Puglia "vede" il giallo

La Sardegna che lascia il rosso per tornare in fascia arancione, la Val d'Aosta che invece dall'arancione passa al rosso, la Puglia che probabilmente va in giallo e la Campania, peggiorata nell'ultima settimana, che dal giallo sale in arancione. Potrebbero essere questi, secondo quanto emerge dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio settimanale, i cambi di colore delle Regioni che andranno in vigore a partire da lunedì 3 maggio.

Pochi dubbi per la Sardegna, che aveva dati buoni già la scorsa settimana (ma la norma prevede che passino almeno due settimane consecutive con numeri da fascia inferiore per essere spostati), così come per la Val d'Aosta la cui incidenza è schizzata

oltre la soglia di rischio di 250 casi per centomila abitanti, e quindi va in rosso automaticamente. Ancora in bilico la Puglia,

che però con un Rt a 0,92, sotto l'1 anche nell'intervallo massimo di confidenza, dovrebbe scendere in giallo. Mentre la Campania sembra condannata alla fascia arancione per via dell'indice Rt salito sopra 1 anche nel limite inferiore (1,08, con intervallo 1,05-1,11).

In rosso quindi da lunedì potrebbe stare la sola Val d'Aosta, in arancione resterebbero Calabria, Sicilia e Basilicata cui si aggiungerebbero Sardegna e Campania; tutte le altre in giallo.



Sfiorate le 500mila vaccinazioni

Intanto è stata sfiorata la quota delle 500mila vaccinazioni in un giorno in Italia, obiettivo fissato dal commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo. Dai dati del sito ufficiale del governo, infatti, risulta che ieri sono state somministrate 497.993 dosi, dato che potrebbe essere aggiornato al rialzo nelle prossime ore.

In totale sono 19.418.615 le dosi di vaccino finora somministrate in Italia, l'86,6% di quelle consegnate, pari a 22.414.660: nel dettaglio 15.612.480 Pfizer/BioNTech, 1.955.700 Moderna, 4.662.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 179.800 Janssen (J&J). Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.756.729.

Annullato un volo dall'India. Regione Lazio: vanno bloccati

È stato annullato il volo proveniente da uno scalo dell'India, il cui atterraggio era previsto alle 14 all'aeroporto di Fiumicino. Lo si apprende da fonti aeroportuali. Il volo era previsto alle quattro di mattina, spostato alle 14 ed infine annullato. La Regione Lazio aveva giù approntato le squadre Uscar per eseguire i tamponi ai passeggeri. L'assessore alla sanità della Regione Lazio è tornato a chiedere il blocco totale dei voli dall'India. Allo stato l'ingresso dei cittadini indiani è vietato salvo i residenti in Italia che devono sottoporsi a quarantena e tamponi.