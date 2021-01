Ansa

La scadenza del 7 gennaio porta con sé un rebus irrisolto: potranno, o non potranno, tornare in classe gli studenti italiani? Se la questione non si pone per i bambini della primaria e delle medie, per i quali le scuole da settembre sono rimaste aperte (salvo quarantene di classe e, dalla seconda media, zone rosse) in quasi tutta Italia, ben diverso è il caso degli studenti delle superiori, ormai a casa quasi ininterrottamente da oltre dieci mesi. Il premier Giuseppe Conte tiene il punto: la scuola riaprirà il 7 gennaio, con la presenza al 50% degli studenti delle superiori. Ma diverse Regioni non ci stanno e si muovono autonomamente.

Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno già annunciato l'ordinanza che proroga la didattica a distanza per le scuole superiori, analoga iniziativa sarebbe in arrivo (almeno) dalle Marche, mentre in Campania il rientro sarà scaglionato fino al 25 gennaio. Da parte sua, il Comitato tecnico scientifico (Cts) avverte che non esiste un rischio specifico di contagio in ambito scolastico, anche se mette in guardia dal rischio di un'apertura spot seguita da nuove chiusure. E un sondaggio di Orizzonte Scuola avverte che la stragrande maggioranza dei lavoratori della scuola ritiene che non ci siano le condizioni necessarie alle riapertura in presenza.

Il governo: ci sono i piani trasporti, scuole aperte al 50%

Dopo settimane di tavoli con i prefetti, riunioni con le Regioni, concertazione con i sindacati sarebbe assurdo rinviare il ritorno in classe, almeno al 50%: è questo il ragionamento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che difende la linea della ministra M5S Lucia Azzolina. È vero però che i tavoli con i prefetti hanno prodotto risultati soddisfacenti solo in alcuni territori, e che le voci di un rimpasto o di una crisi rendono più debole il governo nei confronti delle Regioni. "Come governatori abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti, ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia" hanno scritto ieri in una nota i governatori della Lega Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino), Christian Solinas (Sardegna), Nino Spirlì (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto) al termine dell'incontro con il segretario del Carroccio, Matteo Salvini.

Anche i sindacati della scuola frenano. Per Elvira Serafini (Snals) "tornare il 7 gennaio è troppo rischioso". Maddalena Gissi (Cisl scuola) lamenta la disorganizzazione: "Il 7 si rientrerà? La soluzione sarà estratta il giorno della Befana come succedeva un tempo con la Lotteria Italia!". La Uil con Pino Turi chiede che il personale della scuola abbia priorità assoluta nell'accedere alle vaccinazioni. L'Associazione nazionale presidi chiede di evitare "turnazioni dannose per l'organizzazione di vita e di studio dei ragazzi", limitando al massimo l'ampiezza degli scaglionamenti.

Veneto e Friuli chiudono le superiori. Dad anche in Campania e Puglia

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato un'ordinanza con cui rinvia la ripresa della didattica in presenza nelle scuole superiori, confermando la didattica a distanza al 100% fino a fine gennaio. "Questa decisione comporta sicuramente un sacrificio per i ragazzi, ma dovevamo farlo per il bene della comunità" ha detto Zaia. "Ma voglio che sia chiaro che non abbiamo nessun problema con i trasporti", ha aggiunto.

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, "ha immaginato un'ordinanza che sposti dopo il 31 gennaio il rientro in classe dei ragazzi delle secondarie di secondo grado". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen. "Ovviamente - ha aggiunto - ci sono possibilità di intervenire da qui al 31 gennaio, a seconda di come la curva epidemiologica si modificherà nelle prossime settimane".

In Campania si dovrà aspettare lunedì 11 per la riapertura delle scuole dell'infanzia e delle prime due classi della primaria, mentre i bambini di terza, quarta e quinta resteranno in Dad almeno fino al 18 e i ragazzi di medie e superiori almeno fino al 25 gennaio. Sono le indicazioni della relazione firmata questo pomeriggio dall'Unità di crisi della Regione, che saranno recepite dall'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca, attesa per domani.

Nella stessa direzione si stanno muovendo anche le Marche. "Stiamo pensando che sia giusto evitare la riapertura delle scuole in presenza dal giorno 7, con il rischio di vedere aumentare i contagi" ha detto il vicepresidente della Regione, Mirco Carloni. Per il numero due di Palazzo Raffaello, "è evidente che la positività più alta sia tra i giovani dai 10 ai 19 anni, asintomatici, ma vettori di contagio, anche in relazione della variante inglese. Stiamo lavorando perché le Marche restino nella fascia gialla e pensiamo che le lezioni per gli studenti delle scuole superiori debbano continuare a distanza. La valutazione definitiva - ha concluso Carloni - la farà il presidente Acquaroli entro oggi".

La Regione Puglia intende continuare a dare la possibilità agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere la didattica a distanza anche dal 7 gennaio, nonostante la contrarietà dei sindacati della scuola.

Pronti al rientro Lazio, Toscana, Emilia-Romagna

In generale i tavoli prefettizi hanno portato a un potenziamento del numero e delle corse dei mezzi pubblici, e dato il via libera a lezioni di 50 minuti e ingressi scaglionati nel corso della mattinata. Nel Lazio il direttore dell'Ufficio scolastico regionale ha stabilito che, grazie a un incremento del trasporto pubblico, il 60% degli studenti che frequenteranno in presenza entrerà alle 8, mentre il rimanente 40% entrerà alle 10. In Toscana si farà oggi il punto sulle azioni in campo per riportare i ragazzi in presenza. Pronta anche l'Emilia Romagna.

Sondaggio di Orizzonte Scuola: non ci sono le condizioni

Mancano le condizioni per la riapertura delle scuole il 7 gennaio: è il verdetto del sondaggio che la rivista specializzata Orizzonte Scuola ha condotto in queste ore. Alla rilevazione hanno partecipato un totale di 15.433 utenti (per lo più insegnanti) che sono intervenuti per esprimere la loro opinione sul ritorno a scuola, il 7 gennaio. La domanda a cui chi ha partecipato al sondaggio ha risposto era: "Ci sono le condizioni per il ritorno in classe?" Il risultato è stato netto: 14.109 utenti, ovvero il 91,42%, hanno detto "No" alla riapertura della scuola, ritenendo che allo stato attuale non esistono le condizioni di sicurezza. In netta minoranza i favorevoli al ritorno a scuola: 1207 utenti, ovvero il 7,82%. Solo 117 gli utenti che ancora non hanno sviluppato un'opinione sul tema rientro in classe.