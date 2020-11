Il presidente del Veneto, Luca Zaia - Ansa

Sono state presentate stamani le ordinanze parallele annunciate dai presidenti di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto per arginare i contagi di Covid-19. Un giro di vite contro gli assembramenti con l’obiettivo di anticipare il governo ed evitare, se possibile, il passaggio delle tre regioni del Nord dalla zona gialla a quella arancione, se non rossa, come suggerito martedì dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Ecco quali sono le principali novità.

Friuli Venezia Giulia. Attività motoria solo in periferia

L'ordinanza firmata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, prevede "l'obbligo sempre della mascherina, quando si esce dalla propria abitazione se non sotto i 6 anni, con patologie o se da solo o con conviventi su mezzi privati".

L'attività motoria è consentita "all'aperto in parchi pubblici e nelle periferie, sempre mantenendo la distanza di 2 metri, e lontano da strade, piazze e centri cittadini".

Come raccomandazione, non come obbligo, è inserito nell'ordinanza "per la media e grande distribuzione che le prime due ore della giornata siano per gli over 65". "Non è che un over 65 non può andare a fare acquisti in orari diversi - ha puntualizzato Fedriga - ma cerchiamo di garantire delle fasce protette". La raccomandazione non riguarda i negozi di vicinato.

"L'ordinanza prevede restrizioni nei festivi e prefestivi, in particolare gli esercizi della media e grande distribuzione, cioè sopra i 400 mq, sabato e domenica saranno chiusi. Nei giorni festivi saranno aperti per la vendita solo le farmacie, parafarmacie, alimentari ed edicole: è sempre consentita la vendita a domicilio".

Emilia-Romagna. A scuola stop a ginnastica e strumenti a fiato

Mascherina indossata sempre, dal momento in cui si esce di casa. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l'aggiunta nei festivi dello stop ad ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole le sole eccezioni previste, e rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal Dpcm in vigore). Sempre, nei negozi e in qualsiasi esercizio di vendita, potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni.

Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata sull'applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza). E ancora: la consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico, mentre dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti "regolarmente collocati" (dalle 18 alle 5 l'attività è sospesa in base all'attuale Dpcm del Governo). La vendita con consegna a domicilio è invece sempre consentita e viene "fortemente raccomandata".

L'attività sportiva e motoria dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche, e comunque non si potrà fare nei centri storici delle città e nelle aree affollate, ad esempio le vie e le piazze centrali o i lungomare, rimanendo sempre distanziati. Spetterà naturalmente ai sindaci fissare ulteriori specifiche limitazioni.

Infine, nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado vengono sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato. Misura prudenzialmente inserita in attesa di ulteriori indicazioni dal Comitato tecnico scientifico nazionale.

Tutte le attività di formazione che non siano già normate dal Dpcm dovranno essere svolte a distanza (ad esempio: corsi di lingua, di teatro, fotografia). L'ordinanza, firmata dal presidente Stefano Bonaccini, sarà in vigore da sabato 14 novembre al 3 dicembre.

Veneto. Vietato passeggiare in centro

Da venerdì dopo la mezzanotte fino al 3 dicembre su tutto il territorio regionale del Veneto è obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione, ad eccezione dei bambini o di chi fa attività sportiva intensa; è consentita l'attività sportiva e motoria nei parchi ma solo in aree periferiche e nel rispetto di almeno due metri di distanza; è consentito l'accesso a pubblici esercizi non più di una persona alla volta; sono vietati i mercati se non in caso di apposito piano che prevede perimetrazione, sorveglianza e varchi di accesso; è fortemente raccomandato garantire quando possibile l'accesso agli esercizi commerciali nelle prime due di apertura agli over 65 anni. La somministrazione di bevande e alimenti è prevista solo dalle 15 alle 18 e il consumo dovrà avvenire esclusivamente da seduti, dentro e fuori i locali. I posti di bar e ristoranti devono essere "regolarmente collocati". Per i cibi da asporto è vietata la consumazione all'esterno del locale.

Sono sospese nelle scuole primarie e secondarie del secondo ciclo le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.

Non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate ."Niente 'vasca' - ha spiegato il presidente Luca Zaia - niente struscio, non si affolla la spiaggia".

Nei giorni prefestivi sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi i parchi commerciali (Outlet). Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita anche dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie.