L'effetto vaccino si fa sentire sui numeri legati alla diffusione del virus - Ansa

Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 sono relative

a ricalcoli della regione Puglia.

Ammontano invece a 192.541 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 188.191. Il tasso di positività è dello 0,4%, ieri era stato dello 0,5%.



In terapia intensiva per il Covid in Italia si contano oggi 306 pazienti, con un calo di 22 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 8 (ieri erano stati 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.899 , in calo di 128 unità rispetto a ieri.



Vaccini, cala la diffusione del virus​

"L'effetto delle vaccinazioni nella popolazione italiana sta portando a un importante calo della diffusione del virus, basti pensare che i contagi tra gli over 70 sono ormai al 6,5% nell'ultimo periodo considerato (31 maggio - 13 giugno 2021), il dato più basso registrato negli ultimi 10 mesi". A dirlo è Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems), presentando i dati dell'instant report settimanale sull'andamento della pandemia di Covid-19 in Italia.

Secondo la ricerca, l'effetto della vaccinazione sta producendo "risultati positivi", portando un decremento importante degli indici di diffusione del virus e facendo registrare nell'ultima settimana una prevalenza in Italia pari a 190 casi ogni 100.000 residenti, in calo rispetto alla settimana precedente (324 casi ogni 100.000 residenti). Diminuiscono anche letalità e mortalità nell'ultima settimana: la prima, a livello nazionale, è pari al 1,69 per 1.000 abitanti (in calo rispetto alla scorsa settimana quando era 1,81 per 1.000); la seconda è pari allo 0,32% (in calo rispetto alla scorsa settimana quando era allo 0,59%). Il

dato più elevato si registra in Campania al 0,58% seguito da Toscana allo 0,57%.

Dieci milioni di certificati verdi​

"Oggi è un bel giorno, abbiamo sorpassato i 10 milioni di certificati covid verdi digitali e dato una piccola dimostrazione che quando lavoriamo insieme e lavoriamo bene con degli obiettivi comuni, riusciamo a lavorare ai migliori livelli europei". Lo ha detto il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao