Emanuele Valeri/Ansa

Sono ancora incoraggianti i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Nei dati del report si palesa nuovamente un trend in discesa per i principali indicatori di controllo di Covid-19.

Continua il calo dell'incidenza, che si attesta a 36 casi per 100.000 abitanti nella settimana 24-30 maggio, contro i 51 per 100.000 abitanti nella settimana 17-23 maggio. Anche l'indice di trasmissibilità mostra numeri in netta diminuzione. Tutte le regioni italiane sono classificate a basso rischio, ovvero con un Rt inferiore a 1; nel periodo 11-24 maggio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68, in diminuzioni rispetto alle settimane precedenti.

Il tasso di occupazione delle terapie intensive rimane sotto la soglia critica del 30% (12%), registrando un ulteriore calo nel numero effettivo di persone ricoverate che passa da 1.323 (25 maggio) a 1.033 (31 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche generali a livello nazionale scende ulteriormente (11%), con il numero di persone ricoverate in queste aree che passa da 8.577 (25 maggio) a 6.482 (31 maggio).

Tre regioni verso la zona bianca

Grazie ai dati incoraggianti di questo monitoraggio altre regioni potrebbero tingersi di bianco: si tratta di Abruzzo, Liguria e Veneto. A queste potrebbero aggiungersi dal 14 giugno Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento che hanno già da questa settimana numeri confortanti, mentre dovranno aspettare il 21 giugno, sempre secondo le stime, Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania.​​