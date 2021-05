Vaccinazioni alla Fiera di Brescia, il 29 aprile - Ansa

"Vaccineremo a brevissimo gli atleti che devono andare a fare le Olimpiadi, perché questo è un segno dell'Italia che riparte" ha annunciato stamani il Commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, all'inaugurazione dell'hub vaccinale allestito al polo acquatico a Roma.



Entro fine maggio, aveva detto Figliuolo nella visita di ieri all'hub di Porta di Roma, si potrebbero fare le vaccinazioni a tutte le classi di età sotto i 65 anni, ovvero la campagna di massa e quella nelle aziende. L'obiettivo - fermo restando l'arrivo delle dosi previste - è quello di arrivare "al prossimo step, che sarà sulle classi produttive, perché questo sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate". E nel frattempo si lavora al piano di immunizzazione degli studenti, con allo studio l'ipotesi del vaccino anti-Covid a scuola come tanti anni fa, quando però allora si somministravano dosi contro il vaiolo.

Intanto l'effetto delle inoculazioni comincia ad emergere: per il quarto giorno consecutivo, domenica il numero delle vittime è sotto il dato delle 300 ed è stata registrata la cifra più bassa di decessi per Covid degli ultimi sette mesi, 144 vittime. L'ultimo dato simile era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando la cifra era di 141.

Fatte 500mila vaccinazioni in un giorno

In attesa dell'arrivo di oltre due milioni e 100mila dosi diPfizer tra il 5 e il 7 maggio, in tutta Italia è stato centrato domenica, per il secondo giorno consecutivo, l'obiettivo delle 500mila inoculazioni. L'importante ora è "concentrarsi nel mantenere la quota dell'utilizzo del 90% di dosi a disposizione", spiega il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il valore della media delle somministrazioni - riflette in un'analisi il matematico Giovanni Sebastiani - al momento è di 395mila dosi: questo significa che "per raggiungere l'obiettivo di almeno 15 milioni di dosi nel mese di maggio è necessario accelerare".

Se arriverà l'ok dell'Ema, vaccinazione nelle scuole

"Se tutto andrà nella direzione giusta, con l'approvazione da parte dell'Ema degli studi che fanno riferimento ai piani d'investigazione pediatrica - ha detto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli - per l'autunno si può pensare di avere a disposizione dei vaccini che possano essere somministrati prima agli adolescenti e poi ai bambini al di sotto dei dieci anni. Il tutto credo possa essere ipotizzabile da luglio in poi, il tutto dipendendo dai tempi di approvazione dell'Ema. Si potrà vaccinare non necessariamente nelle scuole ma magari coinvolgendo i pediatri di libera scelta per poi attivare le vaccinazioni nelle scuole alla ripresa dell'anno scolastico".



Anche Figliuolo aveva ipotizzato ieri vaccinazioni nelle scuole: "Ci stiamo pensando, funzionerebbe così come si faceva negli anni Settanta".

Procida è quasi Covid-free

Prima, però, ci sono le vacanze e i turisti: Procida, in Campania, si dice pronta ad accoglierli. Nell'isola, ormai (quasi) Covid-free, è terminata la vaccinazione dei circa 10mila abitanti, per i quali l'adesione ha sfiorato il 90%. Prova a correre anche Napoli, dove è stato inaugurato un centro vaccinale a Capodichino, vicino all'aeroporto, in un hangar messo a disposizione dall'azienda degli aerotrasporti Atitech: per la prima giornata erano 2mila i convocati della categoria 50-59 anni, ma il centro può arrivare a 8mila shot al giorno.

Domenica 9.148 casi e 144 morti. Da oggi Sardegna arancione, Val d'Aosta rossa

Il bollettino di domenica ha numeri confortanti, ma c'è da scontare la festività di sabato 1° maggio: 9.148 nuovi contagiati, con tasso di positività che però sale al 5,8% (3,4% il giorno precedente); 430.906 gli attualmente positivi (364 in più, un aumento non si verificava dal 5 aprile).

A fronte di queste cifre, gran parte dell'Italia da oggi è in zona gialla. L'unica regione entrata in zona rossa è la Valle d'Aosta, mentre la Sardegna è diventata arancione, aggiungendosi a Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.