Ministero della Salute

COMMENTA E CONDIVIDI











Il nuovo dato ha l'aspetto di una tregua, più che di un'inversione di tendenza. In ogni caso dà sollievo: 479 nuovi contagiati da Covid-19 è il dato reso noto domenica, 150 in meno rispetto al giorno precedente. Ma sono diminuiti significativamente i tamponi fatti: 36.807, ovvero quasi 17mila in meno rispetto a sabato. Quattro i decessi, come sabato.

Le regioni dove si concentrano i nuovi positivi sono Veneto (78), Lazio (68) e Lombardia (61). Ma ci sono nuovi contagiati in tutta Italia, con le sole eccezioni di Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

Ripartono intanto le crociere, con rigidi protocolli che prevedono misure anticontagio e procedure per un eventuale quarantena a bordo, con centinaia di cabine tenute vuote e rese "area sterile" per le emergenze.