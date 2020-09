Persone camminano a Milano con la mascherina - Fotogramma

Risalgono i casi di Covid-19 in Italia: sono 1.597 contro i 1.434 di ieri. Il numero totale dei casi sale a 283.180. Gli attualmente positivi sono 35.708, 974 in più, ieri erano 945. In lieve calo i tamponi processati: 94.186 contro i 95.990 di 24 ore fa. Scende il numero dei decessi, 10 oggi contro i 14 di ieri, per un totale di 35.587. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto. Salgono le terapie intensive, sono 164, 14 in più di ieri. Anche i ricoveri in regime ordinario aumentano di 58 unità arrivando a 1.836. Le persone in isolamento domiciliare sono 33.708, 902 in più di ieri. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile.



La regione con più casi nuovi è la Lombardia (245), seguita dalla Campania (180) e dal Lazio (163). Il Veneto ha 147 nuovi casi, la Liguria 114, l'Emilia Romagna 110, la Sicilia è a 106, la Toscana 92, la Puglia 70 e 3 morti. Come ieri è sempre la Valle d'Aosta la sola regione a zero contagi nelle 24 ore.



Nel Lazio ci sono 120 casi a Roma. In Lombardia quella di Milano resta la provincia più colpita con 91 nuovi casi, di cui 51 a Milano città, seguita da Varese (26), Monza e Brianza (24) e Brescia (17). Entrambe le regioni hanno registrato un decesso ciascuna.