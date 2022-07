Ansa

Mai così tanti casi Covid da fine gennaio. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le vittime del virus sono 157, in aumento rispetto alle 127 di ieri. Non si avevano tanti decessi da fine aprile.

Il tasso di positività si assesta intorno al 26% mentre ieri sera era il 20%. Sono, invece, 142.967 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio. Ieri i contagiati erano stati 37.756. Sono dati che portano a 169.390 il totale delle vittime da inizio pandemia.



La regione con più casi Covid è, oggi, la Lombardia con 20.201 nuovi contagi seguita da Campania (+18.299), Veneto (+13.975), Lazio (+13.386) e Puglia (+13.150). I casi totali, dall'inizio della pandemia, arrivano a 19.667.320. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 97.438 (ieri 79.688) per un totale che sale a 18.147.449. Gli attualmente positivi sono 46.463 in più (ieri +3.946) per un totale di 1.350.481. Di questi, 1.340.382 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 550.706 (188.153 ieri). In aumento i ricoveri ordinari (+270 da ieri per un totale di 9.724 persone) e le terapie intensive (+15 da ieri per un totale di 375). Gli attuali positivi toccano quota 1.350.481 (+46.463) mentre i guariti sono 18.147.449 (+97.438).