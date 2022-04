Ansa

Ancora in lieve calo la curva epidemica in Italia. Sono 63.992 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 66.535 di ieri ma soprattutto i 70.803 di sabato scorso, una riduzione su base settimanale del 10%. I tamponi processati sono 438.449 (ieri 442.029) con un tasso di positività che scende dal 15,1% al 14,6%.

I decessi sono 112 (ieri 144): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 160.658. Invariate le terapie intensive nel saldo tra entrate e uscite (ieri -9), con 42 ingressi del giorno, e rimangono 462 totali. In calo invece i ricoveri ordinari, 79 in meno (ieri +24), 10.023 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 8.540 contagi, seguita da Lazio (+7.255), Veneto (+6.820), Campania (+6.795) e Puglia (+5.478).



I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.238.128. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 76.051 (ieri 70.946) per un totale che sale a 13.839.605.



Gli attualmente positivi sono ancora in discesa, 11.742 in meno (ieri -3.449), 1.237.865 in tutto. Di questi, 1.227.380 sono in isolamento domiciliare.