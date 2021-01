Ansa

Sono 20.331 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 548.

I tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 178.596, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 135.106. Il tasso di positività è dell'11,3%, quasi invariato rispetto all'11,4% di ieri. Gli attualmente positivi sono 568.712, in calo rispetto a ieri (-449).

Sono in aumento di due unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.571. Dai reparti ordinari sono invece usciti 221 pazienti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.174.



Il Veneto con 3.638 casi è la regione che registra oggi più nuovi contagi per coronavirus. Seguono la Lombardia (2.952), il Lazio (2.007) e Toscana (1.692), con Emilia Romagna e Puglia che superano i 1.500 casi.



Lockdown e controlli: italiani disciplinati​

Pieno rispetto delle regole e qualche "sgarro" solo da parte di una minoranza risicata. Gli italiani si stanno rivelando un popolo disciplinato nell'osservanza delle limitazioni imposte per limitare il contagio da Coronavirus. A rivelarlo è un report pubblicato dal ministero dell'Interno sul suo sito che fa il punto sui controlli compiuti dalle forze di polizia dall'inizio della pandemia su tutto il territorio nazionale.



Dall'11 marzo al 31 dicembre 2020 sono stati in tutto 39.275.051 gli accertamenti eseguiti. Le persone controllate sono state 30.637.601. E tra loro solo 526.893, cioè l'1,72 %, sono state sanzionate e 3.052 denunciate per aver violato la quarantena. Ancora più bassa la percentuale dei "furbetti" tra i titolari di attività ed esercizi commerciali : a fronte di 8.637.450 verifiche compiute i sanzionati sono stati 16.655

(pari al 0,19%), mentre 3.931 sono stati i provvedimenti di chiusura.

Il picco delle violazioni si è raggiunto ad aprile, che è stato anche il mese in cui sono stati compiuti più controlli (in tutto 10.567.200): multate 255.876 persone (pari 48,6% del totale nell'intero anno) e 4.548 titolari di esercizi commerciali (il 27,3% del totale); chiuse 1.144 attività (29,1% del totale).

Luglio e settembre sono stati i mesi con meno trasgressioni: il primo ha registrato la percentuale più bassa di persone sanzionate (1.236, 0,2% nell'intero anno), il secondo il più basso numero di titolari di bar e negozi sanzionati (377,pari al 2,3% del totale) e il minor numero di chiusure di attività disposte (146,cioè il 3,7% ).

I controlli continuano e ieri hanno riguardato 77.906 persone: sanzioni per 919, mentre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 13.247 che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 53 titolari di attività e a 30 chiusure.

In totale dal primo gennaio sono stati effettuati 422.834controlli: 362.472 persone e 60.362 attività ed esercizi commerciali.