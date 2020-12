Un'ambulanza preleva un sospetto malato di Covid a Milano - Fotogramma

Sono 24.099 nuovi casi di Covid registrati oggi e 814 i morti (58.852 da inizio oandemia). I tamponi effettuati sono stati 226.719. I contagi quindi salgono, ieri erano stati 23.225, ma scendono i decessi, ieri 933. Tra l'altro l'aumento dei contagi viene registrato a fronte di una diminuzione dei tamponi effettuati, circa 15mila.



Viene comunque confermato il trend in discesa su base settimanale, anche se con qualche segno di rallentamento: venerdì scorso i nuovi casi erano 4.300 in più.

Continuano, inoltre, a calare i ricoveri: le terapie intensive sono 30 in meno (ieri -19), e scendono a 3.567, con 201 ingressi del giorno (ieri 217), mentre i ricoveri ordinari calano di 572 unità (ieri di 682).



Il dati del monitoraggio settimanale​

Ecco dati delle bozza del monitoraggio settimanale del periodo 11-24 novembre 2020, curato da Istituto superiore di sanità - ministero della Salute.

L'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni/PPAA. Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l'incidenza dei casi negli ultimi 14 giorni è diminuita. Questi dati, secondo l'Iss, "sono incoraggianti e confermano l'impatto delle misure che si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata".

"Si osserva una riduzione generale del rischio complessivo, con la maggior parte delle Regioni/PPAA a rischio moderato e, per la prima volta dopo sette settimane, due a rischio Basso. Di pari passo questa settimana si osserva una diminuzione significativa dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 590.65 casi per 100,000 abitanti nel periodo 23/11/2020-29/11/2020 contro 706.27 per 100,000 abitanti nel periodo 09/11/2020-22/11/2020, sebbene questa "rimanga a livelli molto alti".



L'incidenza, quindi, ribadisce il rapporto Iss-ministero della Saluta, "rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedali.



Restano critici, infatti, i dati per 5 Regioni dove l'indice di trasmissibilità Rt puntuale si colloca sopra il valore 1. Si tratta di Calabria (1.06), Lazio (1.04), Molise (1.38), Veneto (1.13) e Toscana (1.01).



Inoltre tre Regioni sono classificate a rischio alto da 3 o più settimane consecutive: Calabria (a titolo precauzionale poichè non valutabile), Puglia e Sardegna. Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale. Lo rileva la bozza del monitoraggio Iss-ministero Salute.



Nel complesso però "l'impatto della epidemia sui servizi sanitari assistenziali rimane alto: 18 Regioni/Province autonome il primo dicembre dicembre avevano superato almeno una soglia critica in area

medica o Terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva supera ancora la soglia critica di occupazione a livello nazionale. Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione: da 3.816 (24/11/2020) a 3.663 (01/12/2020); mentre il numero di persone ricoverate in aree mediche è passato da 34.577 (24/11) a 32.811(01/12/2020).

Migliora intanto l'attività di tracciamento dei casi. "Si continua ad osservare una diminuzione nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (62.617 contro 77.541della settimana precedente): questo dato, insieme all'aumento nella percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (24,7% contro 17,1%) suggerisce un miglioramento dell'attività di tracciamento stessa.

Friuli Venezia Giulia in fascia gialla​

Il ministro Speranza ha comunicato al governatore Massimiliano Fedriga che, nella nuova ordinanza in vigore da domenica, il Friuli Venezia Giulia sarà classificato come "zona gialla". Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia, nel cui territorio oggi sono stati rilevati 1.040 nuovi contagi (l'11,10% dei 9.370 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori 10 decessi pregressi inseriti oggi a sistema relativi al periodo 5-19 novembre.

L'Abruzzo resta ancora in fascia rossa. "L'Abruzzo ha fatto progressi molto significativi e ho chiesto al ministero di tenere conto di questo. Mi aspetto che stasera il ministro farà la sua nuova ordinanza, ma so già che la farà con decorrenza fino al 10. Rimane, però, un residuo di speranza". Lo afferma, a proposito

del passaggio in zona arancione, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, indicando come data il 10 dicembre, cioè una settimana in più rispetto alla scadenza dell'ordinanza con cui aveva istituito la zona rossa. Per Marsilio l'obiettivo delle interlocuzioni istituzionali ora è di anticipare e consentire ai negozi di riaprire in vista dell'8.