Un centro vaccinale - Ansa

Ancora in crescita, anche se lievemente più attenutata negli ultimi giorni, la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.188, contro i 2.834 di ieri e i 4.598 di mercoledì scorso. Ma con il record di tamponi, 717.311, quasi 480mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende da 1,2% a 0,7%. I decessi sono 63 (ieri 41), per un totale di 132.224 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Tornano a calare le terapie intensive, 4 in meno (ieri +21) con 31 ingressi del giorno, e sono 381, mentre i ricoveri ordinari salgono ancora, +37 (ieri +129), 3.029 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+781, ma con oltre 300 casi di recupero dei giorni scorsi), seguita da Lombardia (+682), Campania (+626), Lazio (+456) e Sicilia (+398). I casi totali sono 4.782.802.

I guariti sono 4.285 (ieri 2.065) per un totale di 4.565.291. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 840 in più (ieri +725), che salgono a 85.287. Di questi, sono in isolamento domiciliare 81.877 pazienti.



Intanto dall'8 novembre in tutte le farmacie del Piemonte aderenti sarà possibile effettuare la terza dose

del vaccino anti Covid. Lo annuncia la Regione. In particolare, si partirà con le dosi 'booster' per la popolazione di età compresa tra i 60 ed i 79 anni, per la quale siano già trascorsi 6 mesi dall'ultima dose (come previsto dall'autorità sanitaria nazionale per la somministrazione della dose aggiuntiva). Sarà possibile ricevere la terza dose in farmacia, sempre previa prenotazione, anche se le altre dosi sono state

effettuate in punti vaccinali diversi.