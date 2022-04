Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono 73.212 i nuovi di Covid nelle ultime 24 ore, a fronte dei 75.020 di ieri e dei 61.555 di venerdì scorso.

Con questi ultimi contagi in Italia i casi totali di Covid dall'inizio della pandemia a oggi superano quota 16 milioni (nel dettaglio, 16.008.181). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



I tamponi processati sono 437.193 (ieri 446.180), per cui il tasso di positività si attesta sul 16,7% (-0,1% rispetto a ieri).

I morti di oggi sono 202 (ieri 166), per un totale di 162.466 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari diminuiscono di 155 unità (ieri +24) e diventano 10.076, le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +2) con 46 ingressi del giorno, per un totale di 411.



La regione con il maggior numero di casi oggi è la Lombardia con 9.195 davanti a Campania (8.845), Lazio

(7.341), Veneto (6.900) e Puglia (5.803).



I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 73.233 (ieri 59.916), per un totale di 14.622.593, mentre gli attualmente positivi crescono di 309 unità (ieri +15.913) salendo a 1.223.122; di questi, 1.212.635 sono in isolamento domiciliare.