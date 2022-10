COMMENTA E CONDIVIDI













Si conferma in calo la curva epidemica in Italia. Sono 58.360 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 13.439 di ieri (su pochi tamponi però, come ogni lunedì) e soprattutto i 65.925 di martedi' scorso, picco finora di questa ondata autunnale. I tamponi processati sono 329.569 (ieri 84.220) con un tasso di positivita' che dal 16% sale al 17,7%.

I decessi si confermano invece in crescita, 113 oggi (ieri 93), per un totale da inizio pandemia di 178.194.

Le terapie intensive sono invariate (ieri +2) con 32 ingressi del giorno e sono 254 in tutto; i ricoveri sono 65 in piu' (ieri +213), per un totale di 6.993. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 12.757 contagi, seguita da Veneto (+7.744), Piemonte (+6.818), Lazio (+4.710) e Campania (+3.743).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.172.370.



I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 59.125 (ieri 22.863) per un totale che sale a 22.450.969. Gli attualmente positivi sono 881 in meno (ieri -8.926) e diventano 543.207, di cui 535.960 in isolamento domiciliare.