Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946. Sono invece 262 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 251 di ieri.

Ammontano a 306.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in

Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 286.428. Il tasso di positività è del 2,5%, stabile rispetto al 3,4% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 1.992, in calo di 64 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 91 (ieri 100). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.280 persone (657 meno di ieri).

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.131.078, i morti 123.544. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.655.112, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 352.422, in calo di 11.437 rispetto a ieri.



Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979 tamponi, sono 788 i nuovi positivi, con un rapporto del 2,3%, in calo rispetto al 3,1% di ieri, mentre i decessi sono 30, per un totale di 33.235 da inizio pandemia.



Continua in Lazio la frenata dei contagi, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi postivi. I dati sono tutti in calo, è un segnale positivo", dice l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato dando i dati: nel Lazio su oltre 15mila tamponi (+1710) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 633 nuovi casi positivi (-2), 22 decessi (-18), 1269 guariti, 1732 ricoverati (-86), 244 terapie intensive (-11). Diminuiscono i casi, i decessi le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 300.



Sono 1127 i casi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore su 18.229 tamponi molecolari esaminati. Resta, dunque, stabile la curva dei contagi: ieri l'indice di positività era pari al 6,78%, oggi è del 6.18%.

Trenta i decessi, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, e 1.953 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, i posti occupati in terapia intensiva sono 116 (ieri erano 111); calano invece in degenza dove oggi sono 1307 mentre ieri erano 1353.

Resta stabile sotto i 100 casi la curva dei contagi Covid in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 96 nuovi casi. Dall'inizio dell'emergenza i positivi nell'Isola sono 55.861. Si registrano anche 5 decessi (1.427 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.229.785 tamponi, con un incremento di 5.004 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è ora all'1,9%.Continuano a svuotarsi gli ospedali. Sono 254 (-20) i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi, 38 (-2) quelli in terapia intensiva.

"In Emilia-Romagna c'è un alleggerimento complessivo della situazione pandemica: l'Rt, parametro destinato ad essere superato dalle determinazioni che attuerà il Governo di intesa con la commissione salute della Conferenza delle Regioni, è in regione di 0,89, inferiore a 1 e calato rispetto alla settimana precedente". Lo ha detto Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, nel punto sull'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale in Emilia-Romagna. L'incidenza settimanale dei nuovi contagi è "95.88 su 100mila abitanti, calata". Per quanto riguarda i ricoveri, sono "drasticamente calati nei reparti Covid" dove c'è un'occupazione "del 25% a fronte del 40% livello di guardia. In terapia intensiva i ricoveri calano ma piano e siamo al 28% (30% livello di guardia)".

Sono 280 i nuovi positivi in Calabria a fronte di 3.329 tamponi fatti, con un tasso di positività dell'8,41%. Quattro le vittime con il totale che arriva a 1.096. In calo i ricoverati, sia in area medica (402, -12) sia in terapia intensiva (28, -1) e calano anche gli isolati a domicilio (-292, 12.528).



Tutti vaccinati gli abitanti delle isole Tremiti​

Sono 135 le persone, tra 18 e 59 anni, che hanno ricevuto oggi il vaccino anti Covid sull'isola di San Domino, nell'arcipelago delle Isole Tremiti, nel Foggiano. Già nelle scorse settimane erano state vaccinate con prima e seconda dose 124 persone ultrasessantenni residenti. Altre 135 persone saranno vaccinate domani e si concluderà così la vaccinazione di tutta la popolazione delle Isole Tremiti con almeno una dose. Le somministrazioni sono effettuate da un team sanitario della Marina Militare. "La campagna vaccinale di questi due giorni - dichiara il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla - ci permette di rendere 'bianchè queste splendide isole. Ciò consentirà un avvio sereno e in sicurezza della stagione turistica".

In Europa si diffonde la variante indiana​

La variante indiana del virus SarsCov2 B.1.617 si sta diffondendo sempre di più in Europa, dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un intenso aumento dei contagi in India. A fare il punto è l'ultimo rapporto pubblicato dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Di questa variante sono stati individuati tre sottotipi, B.1.617.1, B.1.617.2 e B.1.617.3, di cui i primi due segnalati in Europa. Il primo, B.1.617.1, è quello rilevato in India a dicembre, che ha raggiunto il suo picco a fine marzo, per poi calare ad aprile.