Nelle ultime 24 ore si sono registrati 14.242 nuovi casi di Covid e 616 morti in Italia. Lo riporta il bollettino diffuso dal ministero della Salute.

In totale da inizio epidemia i casi sono 2.303.263 , le vittime in tutto 79.819. Gli attualmente positivi sono 570.040 (-5.939 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.653.404 (+19.565)



Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono: Veneto 2.134, Sicilia 1.913, Emilia Romagna 1.563, Lazio 1.381, Puglia 1.261, Lombardia 1.146.



È pesante il dato odierno dei morti per Covid-19 in Veneto, che registra 166 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.593 dall'inizio della pandemia. Il Bollettino regionale segnala inoltre 2.134 nuovi contagi,

che portano il totale a 289.835 casi. Risale anche la pressione sugli ospedali, con 34 nuovi ricoveri in area non critica con il totale a 3.028, e 2 in terapia intensiva, dove sono ricoverati391 malati.



E un blitz della polizia di Padova in un circolo privato di Due Carrare dove sono state sorprese 21 persone a giocare a poker, nonostante i divieti imposti dal Dpcm. Tutti sono stati destinatari di due multe: una per lo

spostamento dal domicilio senza il presupposto della necessità e l'altro per la mancata osservanza del giusto distanziamento sociale, per un totale quindi di 800 euro a persona.

Sono 37 i morti da coronavirus oggi in Sicilia. I contagi, secondo quanto riferisce la protezione civile, sono 1.587. I guariti/dimessi, 237. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 18, per un totale di 208. I tamponi effettuati: 8.698. I Comuni di Ravanusa, in provincia di Agrigento, e di Santa Flavia, nel Palermitano, diventeranno "zona rossa" dal 13 al 31 gennaio. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Al tempo stesso, è stata decisa la proroga di un'altra

"zona rossa" attualmente in vigore, quella di Capizzi, in provincia di Messina. Con la nuova ordinanza, appena firmata, i divieti in vigore già dal 3 gennaio vengono estesi sino alla giornata di lunedì 25 gennaio.



In Emilia-Romagna si sono registrati 1.563 nuovi contagi, su un totale di 16.653 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,4%. E si registrano 51 nuovi decessi



In Puglia migliora la situazione nelle strutture che accolgono gli anziani. In sei Rsa e case di riposo della

provincia di Bari le persone ancora positive al Covid sono complessivamente 150, numero quasi dimezzato rispetto ai focolai accertati nelle scorse settimane. Sono 10.458 i test fatti nelle ultime 24 ore e 1.261 casi

positivi, con una incidenza del 12%. Dei nuovi positivi 398 sono in provincia di Bari, 299 in provincia di Foggia, 232 in provincia di Taranto,151 nella provincia BAT, 96 in provincia di Brindisi, 82 in provincia di Lecce, 2 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.



Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+2.702) si registrano 1.381 casi positivi (+127), 42 i decessi (-3) e +1.633 i guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, mentre aumentano i casi e le terapie intensive. Lo rende noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10% "ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 800", spiega.

In Toscana il reporto delle ultime 24 ore registra 303 nuovi casi di Coronavirus (+0,2%, età media 47 anni) con 7.569 tamponi in più (4% positivi, tamponi totali eseguiti 1.978.712) e altri 21 decessi (età media 87,2 anni, totale va a 3.905) rispetto a ieri.

Sono 634 i nuovi contagi Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, dopo l'esito di 7.707 tamponi (dei quali 3103 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi è dell'8.2%, con il 40.8% di asintomatici. Stabili i dati dei ricoverati: in terapia intensiva sono 177 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 2705 (+2). I decessi 19.