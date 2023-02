Mirjam van Reisen - .

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono oltre 200mila le persone partite dal Corno d’Africa e schiavizzate dai trafficanti in Libia dal 2017 al 2021. Un business criminale miliardario, come rivela “Enslaved, schiavizzati”, un’indagine frutto di anni di ricerche pazienti e testimonianze di sopravvissuti raccolte anche negli stati limitrofi all’ex quarta sponda, che illumina uno dei buchi neri della storia recente. L’autrice è Mirjam van Reisen, professoressa di Relazioni Internazionali all’Università di Tilburg (Olanda), con la quale hanno collaborato Munyaradzi Mawere dell’Università sudafricana di Unisa, con le due ricercatrici Klara Smits e Morgane Wirtzè.

Professoressa van Reisen quante persone del Corno d’Africa avete calcolato che siano state ridotte in schiavitù in Libia? La nostra ricerca stima che tra il 2017 e il 2021, anni presi in esame, oltre 200 mila eritrei, etiopi e somali siano stati portati in Libia sulla rotta che parte dal Corno d’Africa e ridotti in schiavitù. Ma potrebbero essere molti di più. Non è possibile sapere invece quanti tra uomini, donne e bambini siano morti nei centri di detenzione o lungo la rotta orientale africana, ma certamente molte persone hanno perso la vita

Molti dei rifugiati portati in Libia e particolarmente vulnerabili sono gli eritrei. Perché?

La loro è una situazione particolare. Infatti sono soggetti al traffico e ridotti in schiavitù, torturati, abusati e subiscono anche violenze sessuali per costringere i familiari a pagare un riscatto per il loro rilascio. La riduzione in schiavitù parte dall’Eritrea con la coscrizione obbligatoria a tempo illimitato e anche quando fuggono il regime li considera una loro “proprietà”. Vengono così perseguitati dentro e fuori dal Paese. Per esempio, l’Eritrea ha influenza in Libia e nel libro raccontiamo alcuni casi di oppositori che vivono in Europa i quali, per salvare la vita e ridare la libertà ai propri familiari prigionieri dei trafficanti o dei miliziani, oltre a pagare i riscatti tradizionalmente estorti, subiscono pressioni per interrompere la loro attività politica.

Come vengono intercettati i migranti dai trafficanti nel Corno d’Africa?

Con le tecnologie digitali attraverso le quali i trafficanti controllano l’accesso a Internet dei rifugiati che fuggono dai loro Paesi, specie dalla dittatura eritrea. Le reti hanno poi agenti ovunque, che si infiltrano nelle comunità in Eritrea, come nei campi profughi. Preferiscono gli approcci faccia a faccia con persone che non hanno informazioni sui pericoli che corrono sulla rotta o in Libia per ingannarle. Anche le disuguaglianze nell’accesso e nel controllo delle tecnologie digitali, il digital divide, hanno contribuito a rendere possibile questa tratta dal Corno d’Africa.

Quali sono le tappe principali della rotta? La capitale etiope Addis Abeba, quella sudanese Khartoum. e poi vari centri libici nel deserto e sulla costa.

E a quanto ammontano secondo le sue stime i guadagni di questo business illegale? Facendo stime prudenziali, in base ai pagamenti effettuati ai trafficanti per le varie tappe sulla rotta del Corno d’Africa e poi all’imbarco in Libia, ogni persona paga circa 10 mila dollari. Ma l’attività di Frontex e i respingimenti della guardia costiera libica hanno fatto lievitare i prezzi. Probabilmente il totale ammonta a un miliardo di dollari.

Quanto hanno influito sui flussi la pandemia e la guerra in Tigrai? Durante la pandemia abbiamo visto un progressivo rallentamento fino all’arresto per lo stop alla mobilità. Su questa rotta la guerra in Tigrai ha accelerato la ripresa di eritrei e tigrini. I primi erano soprattutto profughi che erano ospitati dall’Etiopia in due campi delle Nazioni unite attaccati a fine 2020 e inizio 2021 dalle truppe di Asmara.

Dopo aver ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti ai lager libici, cosa pensa delle accuse di politici europei e italiani alle Ong di essere un fattore di attrazione dei migranti in mare?

Sono infondate, è stato infatti chiarito che buona parte dei miliziani della cosiddetta guardia costiera libica che l’Ue paga per frenare i migranti sono coinvolti nelle organizzazioni di traffico di esseri umani e gestiscono i centri di detenzione riducendoli in schiavitù. Spesso nei racconti non si riesce a distinguere tra chi dovrebbe proteggere i prigionieri e i torturatori. Se poi i detenuti i riescono a fuggire dai lager e a raggiungere il Mediterraneo, rischiano di essere rispediti in Libia o di morire in mare. È inaccettabile questa collaborazione dell’Ue con i trafficanti. La politica di Bruxelles è controproducente perché alimenta la disperazione e i viaggi. Senza un aiuto legale conforme con il diritto internazionale, soprattutto gli eritrei restano intrappolati in un ciclo di tratta infinito.

Conosciamo i nomi di alcun dei boss eritrei, alcuni sono in prigione altri sono attivi in Libia e sulla rotta dal Corno. Ma che legami hanno con i clan libici?

Una cooperazione d’affari nella riduzione in schiavitù. I sistemi di investigazione internazionali hanno cambiato politica con risultati molto concreti. Una volta non sapevamo nulla . Dai pesci piccoli, gli scafisti, che venivano arrestati nel 2015, si è arrivati alla cattura e all’arresto di Kidane e Walid, i due boss di Bani Walid condannati in Etiopia e ora a processo in Olanda. La nuova politica investigativa ha capito che queste reti sono molto ben organizzate e spesso hanno il sostegno degli Stati. Per catturarli bisogna seguire i flussi monetari dei pagamenti. Questo business criminale molto lucrativo si sta estendendo sempre più a Sudan, Uganda e Kenya.