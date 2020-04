Il premier Conte e il responsabile della Protezione civile Borrelli in una foto d'archivio - Ansa

Alcuni numeri vanno (appena) giù e, soprattutto, per la prima volta scendono i ricoverati nelle terapie intensive. I nuovi contagi rispetto a ieri sono 2.886 (l’altro ieri 2.477, ieri 2.339). Fra questi, 1.598 in Lombardia (l’altro ieri 1.292 e ieri 1.455). La cifra totale dei contagi accertati in Italia sale a 88.274. Il numero dei decessi anche oggi resta alto, 681, ma continua a diminuire (l’altro ieri 760, ieri 776). Fra questi, sono 345 le vittime in Lombardia (l’altro ieri 367, ieri 351).

Sempre rispetto a ieri, i guariti sono 1.238 (l’altro ieri 1.431 e ieri 1.480). La notizia però migliore come accennato (“Importante” la definisce Borrelli, “Largamente incoraggiante”, secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità), è la prima volta in discesa di un numero fondamentale: i ricoverati nelle terapie intensive sono 3.994 (l’altro ieri 4.053 e ieri 4.078), in calo (1.326, 55 in meno rispetto a ieri, in Lombardia). Mentre in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sale al 63% dei contagiati. E questi sono i numeri del quotidiano aggiornamento nazionale (insieme ai numeri dei due giorni precedenti) reso noto da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Si è spento a Roma il sostituto commissario della Polizia di Stato Giorgio Guastamacchia di 52 anni, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e addetto al servizio scorta del premier Giuseppe Conte, in seguito alle complicazioni di una polmonite da Coronavirus. Il poliziotto aveva contratto il virus alcune settimane fa ed era stato subito ricoverato e intubato. Lascia 2 figli e la moglie. Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha espresso sentimenti di "cordoglio e di vicinanza ai familiari attorno ai quali si stringe la grande famiglia della Polizia di Stato".



Aumenta il bilancio degli operatori sanitari deceduti per Covid-19: oggi è mancato un medico di famiglia, Giovanni Battista Tommasino, di 61 anni, originario di Castellammare di Stabia. Ne dà notizia la Federazione nazionale dei medici di famiglia (Fimmg). In totale, stando agli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 11.252 gli operatori sanitari contagiati.

La nostra battaglia contro il Coronavirus prosegue senza sosta - ha detto il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri - dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l'avversario in un angolo e stiamo per avere il sopravvento: gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata. Ma la sua dimensione seppure non uniforme è ancora rilevante. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare comportamenti".

Mascherina obbligatoria in Lombardia

In Lombardia si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca: è quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani.

Apre lunedì l'ospedale della Fiera di Milano

L'ospedale di terapia intensiva alla Fiera di Milano partirà lunedì con i primi pazienti. Ancora non si sa quanti ne saranno ricoverati esattamente (dipende dalle richieste degli altri ospedali che non hanno più posto), ma saranno disponibili fino a 24 letti. Al momento secondo quanto si apprende, il personale è più che sufficiente, tra i collaboratori del Policlinico (che gestirà l'ospedale) e le persone assunte attraverso i bandi regionali e della Protezione civile.