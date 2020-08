Una dose del vaccino sperimentale italiano: stamani si è iniziato il test sull'essere umano, iniettandolo a 90 volontari - Ansa / Facebook

COMMENTA E CONDIVIDI











È stata inoculata stamani all'ospedale Spallanzani di Roma, a 90 volontari, la prima dose del vaccino sperimentale italiano. Se la sperimentazione sull'essere umano darà risultati positivi, il vaccino potrebbe essere disponibile in primavera.

"Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del vaccino - ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in collegamento con la trasmissione di Rai1 "Uno Mattina estate -. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo". "Si inaugura così la classica fase uno - ha dichiarato - che dovrà verificare se la dose di vaccino non darà effetti collaterali al paziente e, soprattutto, se questa dose è immunogenica, cioè capace di produrre all'interno dell'organismo la creazione di anticorpi. Anticorpi che devono essere neutralizzati, cioè capaci di bloccare la replicazione virale. Dopodiché i cittadini sottoposti alla sperimentazione, fino all'autunno, verranno osservati per 12 settimane. La seconda e la terza fase prevedono la sperimentazione nei Paesi dove la virulenza è molto più alta rispetto all'Italia, come il Brasile o il Messico". "Se tutto andrà per il meglio e termineremo questa sperimentazione entro l'anno e se siamo bravi e veloci ora, potremmo avere il vaccino entro primavera prossima in base commerciale. La previsione è questa" ha concluso Vaia.

"L'Italia con questo vaccino entra da protagonista nella guerra dei vaccini, non per arrivare prima, ma per arrivare meglio e mettere il Paese in un sistema di parità perché avere un vaccino italiano significa non essere schiavi e servi di altri Paesi che diranno 'io prima'" ha detto il direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani, Giuseppe Ippolito. "Ci vorranno almeno 24 settimane per completare questa fase Uno della sperimentazione sull'uomo. Poi passeremo alla fase Due, per la quale ci stiamo già preparando. Giocare sui tempi e ridurre la sperimentazione non è utile" ha aggiunto Ippolito, sottolineando che "il nostro è un protocollo complesso e scrupoloso che garantirà la massima sicurezza".

Il primo volontario è un uomo di Roma di 50 anni, che ha "voluto fare questa scelta perché devo andare all'estero per lavoro, nel Golfo persico". "Credo nella scienza italiana", ha detto il 50enne, che preferisce non rendere pubblici nome e cognome.

All'avvio dei test erano presenti, stamani, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e i vertici dell'Istituto per le malattie infettive della Capitale, eccellenza nella lotta a Covid-19.