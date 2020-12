L'aeroporto militare di Pratica di Mare, a sud di Roma - Ansa

Sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-covid, che il Governo italiano sta approntando. Lo annuncia, d'accordo con i ministri della Difesa e della Salute, il Commissario Straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri.

Si tratta di un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale. Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili shelter di ampie dimensioni, che garantiranno la massima efficacia per la conservazione ed i massimi livelli di sicurezza per gli stock. I vaccini saranno poi da lì distribuiti, a cura delle Forze Armate con differenti vettori, ai numerosi punti di somministrazione che il piano ha previsto su tutto il territorio nazionale, di nuovo nelle condizioni di massima sicurezza.

Piemonte, tutte positive le 15 suore del convento di Ovada

Tutte e quindici le suore del convento Madri Pie di Ovada, nell'Alessandrino, sono positive al Covid-19. Nei giorni scorsi le sorelle contagiate erano sei; il nuovo giro di tamponi ha rivelato come il virus abbia colpito tutte le religiose. Una di queste, l'81enne Rosa Fiorenza Galli, è stata ricoverata in ospedale ed è deceduta "per una caduta probabilmente dovuta all'indebolimento portato dal Covid" precisa il sindaco di Ovada, Paolo Lantero. Le altre "stanno abbastanza bene", informa il sindaco, "alcune hanno la febbre, ma sono molto seguite dall'Usca, hanno una loro infermiera e tutti se ne stanno occupando".