Mascherine in centro a Palermo: da mercoledì saranno obbligatorie

Dopo la Campania, anche la Sicilia introduce l'obbligo della mascherina anche all'aria aperta, a partire da mercoledì prossimo. Lo stabilisce l'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci, che entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. Tra le misure introdotte per la prevenzione del contagio, oltre all'uso obbligatorio delle mascherine fuori casa se si è tra estranei, ci sono anche registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili e i divieti di assembramento.

Impennata in Sardegna, diversi Comuni chiudono le scuole

Scuole chiuse in diversi Comuni della Sardegna per il riacutizzarsi dell'emergenza Coronavirus, che nell'isola ha toccato la quota record di 139 contagi in 24 ore. Come rilevato dai quotidiani locali, i sindaci hanno disposto lo stop alle lezioni non solo nel Nuorese e Ogliastra - Gavoi e Ollolai in testa, Tertenia e Bitti -, ma anche nel Sud Sardegna, a Villaperuccio, Castiadas, Gonnesa e Perdaxius. Chiusi anche singoli istituti ad Alghero e Villa San Pietro. E a Isili dove la chiusura del plesso scolastico che ospita la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dell'Istituto comprensivo è dovuta ad un caso di positività accertato. Le lezioni riprenderanno la settimana prossima con diverse date decise dai primi cittadini.

Il presidente dell'Anci regionale, Emiliano Deiana, su Facebook denuncia: sindaci "lasciati soli nella decisione di nuovo lockdown senza una strategia almeno regionale: il virus non ha confini continentali figuriamoci se li può avere comunali". Deiana si dice "seriamente preoccupato sul Covid19 perché siamo solo al 28 settembre".

Il bollettino di domenica: 1.766 nuovi positivi, ma meno tamponi

Dal bollettino diffuso ieri sera dal ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi, a fronte del 1.869 del giorno precedente (ma si sono fatti circa 17mila tamponi in meno). I morti sono 17, per un totale di 35.835 dall'inizio dell'epidemia. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870. Gli attualmente positivi sono 1.025 in più rispetto, i dimessi e guariti 724 in più. I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più per un totale di 254. I ricoverati con sintomi salgono a 2.846 (+100), le persone in isolamento domiciliare sono ora 46.518 (+918).

Solo la Valle d'Aosta fa registrare zero nuovi casi. La Campania è la regione con più nuovi contagi (245), seguita dalla Lombardia (216) e dal Lazio (181). La Sardegna ha un'impennata: 139 casi in più.

Quanto alla situazione negli ospedali, la regione con più ricoverati è il Lazio (610 in reparto, 38 in Terapia intensiva), seguito dalla Campania (400 e 30), dalla Lombardia (302 e 31) e dalla Sicilia (268 e 14).