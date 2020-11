Reuters

È attesa per oggi la decisione del governo su possibili nuove zone rosse e arancioni per almeno sei regioni. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza che andrà a imporre altre restrizioni per almeno sei regioni, con i dati arrivati fino a domenica in ritardo o parziali agli esperti dell’Istituto Superiore della Sanità (Iss), costretti a rinviare il nuovo report di almeno 24 ore. A rischio zona arancione e rossa ci sono Campania, Veneto e Toscana, ma secondo il Corriere della sera ci sarebbero anche Abruzzo, Umbria e Liguria. All'elenco la Repubblica aggiunge anche l’Emilia-Romagna.

Secondo il consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, questa sorta di lockdown per aree rappresenta l’ultima soluzione al momento per congelare l’aumento dei contagi. O meglio l’alternativa ci sarebbe ed è il lockdown nazionale, una carta: «che nessuno vorrebbe dover giocare. E per non sprecare questa opportunità – ha spiegato ancora Ricciardi – è bene che le Regioni collaborino», perché senza dati precisi e puntuali dalle Regioni, il sistema non può funzionare.

A precisa domanda se le misure attuali possano bastare Ricciardi ha spiegato in modo chiaro che «la semplice raccomandazione a non muoversi di casa riduce del 3% l'incidenza dei contagi, il lockdown del 125%. Se a questo accoppiamo lo smart working, che vale un altro 13% e il 15% determinato dalla chiusura delle scuole si arriva a quel 60% che serve per raffreddare l'epidemia. Per questo dico che fermare un attimo tutto dove la situazione è già fuori controllo è l'unica soluzione possibile». Da un lato, quindi, il professore della Università Cattolica è tornato a indicare nella chiusura delle grandi città la soluzione più efficace al momento per contenere i contagi: «Servono dei veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli. Penso soprattutto a Milano, Genova, Torino e Napoli, si deve agire con decisione e fare presto». Mentre dall'altro lato vi è l'Ordine dei medici che ha richiesto a gran voce un nuovo lockdown totale in tutto il Paese alla luce dei nuovi dati su ricoveri e terapie intensive: «Il sistema sanitario non tiene, in un mese rischiamo altri diecimila morti».

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto di nuovo appello all'unità d'intenti e all'impegno dei singoli perché, sottolinea, le misure porteranno a un abbassamento della curva, ma «deve essere chiaro che a fare la differenza sono i comportamenti individuali».

«Abbiamo bisogno che torni lo spirito di consapevolezza di marzo - ha spiegato intervistato al programma televisivo Mezz'ora in più su Rai3 -. Se non invertiamo la curva, il nostro servizio sanitario tra poco sarà in crisi».

Da Napoli, dopo le immagini delle code davanti agli ospedali e le polemiche per il lungomare affollato di gente a passeggio, arriva la risposta del sindaco Luigi De Magistris con un post infuocato: «Se la situazione degli ospedali è drammatica, vuol dire che probabilmente chi ha dichiarato zona gialla ha sbagliato». E ancora: «Sentire il presidente della Regione annunciare il lockdown ormai quasi un mese fa quando la situazione era anche meno drammatica e ascoltare il professor Ricciardi, consulente del Ministro della salute, auspicare subito il lockdown a Napoli, mi induce a chiedere 'ma a chi aspettate allora?'» De Magistris scrive anche di dati epidemiologici, «non attuali né corretti», alimentando la polemica del caos numeri che da più parti imperversa, e sulla quale il ministro Speranza è netto: se i dati di alcune Regioni fossero volutamente falsati «sarebbe un reato grave».

Nella prima settimana di Italia divisa in zone di rischio Covid, da Nord a Sud, a Roma sono arrivate lettere di amministratori che pretendono misure diverse, anche se l'esecutivo ribadisce che i dati dell'emergenza Covid sono pubblici e il percorso che ha portato alle fasce di rischio è stato interamente condiviso con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. Dalla Liguria il presidente Giovanni Toti si dice d'accordo con la divisione in aree di rischio e aggiunge: «I dati sono giusti ma non esaustivi della realtà che viviamo, perché cambiano di ora in ora». «Sono disponibile a discutere di cambiamenti di fascia della Regione», purché si tenga conto «delle esigenze di salute e anche di quelle dell'economia».

Restano però tanti gli amministratori che spingono per misure più severe o le attuano, come nel caso della Puglia, contro le cui scuole chiuse annuncia provvedimenti il ministero dell'Istruzione. E allo stesso tempo, anche l’Alto Adige sceglie di entrare in zona rossa prima ancora che i tecnici del governo le impongano di cambiare colore. Nelle ultime 24 ore la provincia di Bolzano ha registrato 781 nuovi casi su 2998 tamponi e quattro decessi. «La situazione è molto critica», ha preso atto il presidente Arno Kompatscher prima di firmare l’ordinanza.