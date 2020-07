Primo giorno di saldi in Corso Vittorio Emanuele a Milano - Fotogramma

Contagi in aumento, seppure leggermente, anche oggi Nelle ultime 24 ore sono saliti, rispetto a ieri, i positivi al coronavirus: sono 275 rispetto ai 252 di ieri. Il numero dei decessi è pari a quello di ieri, 5, uno dei valori più bassi di sempre.

Pesa l'aumento della Lombardia, dove però occorre ricordare abitano 10 milioni di persone ovvero 1 italiano su 6, (da 53 a 79 nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21), e sale anche la Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra: 13 casi oggi.



Solo due regioni, Valle d'Aosta e Umbria, segnalano zero contagi nelle 24 ore. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Stabili i decessi, 5 come ieri, per un totale che sale a 35.102. Segnalano vittime Piemonte (2), Emilia Romagna (1), Veneto (1) e

Lazio (1). Mentre rallentano le guarigioni, solo 128 oggi contro le 350 di ieri (198.320 in tutto). Per questo motivo si registra

l'impennata del numero dei malati attuali, 141 in più (mentre ieri erano calati di 103 unità), il cui totale sale così a 12.442.



Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario salgono di 18 unità, e sono ora 731 totali, mentre le terapie intensive calano ancora, 5 in meno oggi, scendendo a 41 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.670. Infine, numero di tamponi abbastanza in media, 51.671 oggi contro i 53.334 di ieri.